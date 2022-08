Buscan a una adolescente de 17 años que se perdió en González Catán

Si alguien tiene información del paradero de la joven pueden comunicarse al 1124940603 o con las dependencias policiales.

Celeste Brunner, una adolescente de 17 años que se encuentra en tratamiento por esquizofrenia es intensamente buscada por personal policial, tras haber sido vista por última vez el miércoles en una iglesia en la localidad bonaerense de González Catán, de la que se retiró antes del horario en que su padre debía pasar a buscarla.El miércoles a las 19 Gastón Brunner dejó a su hija en la puerta del templo evangélico, la vio ingresar y quedó en pasar a buscarla a las 21 cuando terminaba la ceremonia, pero al regresar le dijeron que ya se había ido., aseguró el padre de la adolescente en diálogo con Télam.Según los testigos que participaron de la ceremonia, Celeste aseguró que “iba a buscar a su novio para llevarlo a la Iglesia, pero nunca regresó. Ahí me enteré que desde hace unos días se estaba hablando con un chico conocido que se llama José y les escribí a los dos, los llamé a los dos y ambos celulares me daban apagados”, relató el hombre.José es un hombre de 30 años que realiza tareas en la misma cooperativa agroecológica que el padre de Celeste, que tambiénfrecuentaba ese lugar “porque le hace bien, por el tratamiento que sigue y a ella le gusta mucho estar ahí”.“Ayer a las 7 de la mañana se prendió el celular de José y me respondió un mensaje en el que negaba haber visto a Celeste, sin embargo después de varios intercambios me reconoció que pasó la noche con ella y que a las 5 la acompañó al cruce de Pondevedra y se tomó el colectivo”, detalló a Télam Nadia, una amiga de la familia que acompañaba esta mañana la búsqueda por la zona.La mujer precisó que CelesteEl relato de José consta en la declaración policial que le tomó al hombre el personal de la Comisaría 2 de González Catán donde fue radicada la denuncia por la búsqueda de Celeste., según precisaron los familiares, que remarcaron que el miércoles cuando fue a la Iglesia usaba un pantalón de jeans y un buzo gris.Quienes tengan información que aporte a la búsqueda de la adolescente pueden comunicarse al 1124940603 o con las dependencias policiales.