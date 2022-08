Sociedad

05-08-2022 12:19 - Innovación en medios

Desinformación, web3 y metaverso serán algunos ejes de la 10° edición de la #MediaParty

Esta conferencia de tres días reunirá a referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Vox con el ecosistema regional de medios y comunidades de periodistas y desarrolladores. Con entrada gratuita e inscripción previa.