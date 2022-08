Inicia en todo el país la vacunación anticovid en niños de entre 6 meses y 3 años

(Foto: Marcelo Ochoa).

Vizzotti encabezó el inicio de la campaña de vacunación pediátrica. (Foto: Victor Carreira).

Provincia de Buenos Aires

📣 Información importante #VacunatePBa



👶🏻👶🏽 A partir de hoy, niñas y niños de entre 6 meses y 3 años podran ser inscriptos para iniciar su esquema de vacunación contra el COVID-19, a través de la app VACUNATE o en https://t.co/p0rXPcZ1NM

Nos seguimos cuidando entre todos y todas pic.twitter.com/gMCQ6rMaTg — SaludBAP (@SaludBAP) July 26, 2022

Córdoba

Corrientes

Chubut

#COVID19: #CHUBUT INICIA ESTE JUEVES LA VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6⃣ MESES A 2⃣ AÑOS



🆗 Llegaron las primeras 8⃣.4⃣0⃣0⃣ dosis pediátricas del laboratorio #Moderna enviadas por el @msalnacion



💉 Población objetivo: 22.000 niños y niñas.

Más info 👉https://t.co/GHHSJmwtdM pic.twitter.com/iIxNBUQ1Pr — SaludChubut (@saludchubut) August 3, 2022

Jujuy

Tucumán

Comenzamos con la última etapa de la campaña de inmunización contra Covid-19 y a partir de hoy en #Tucumán podemos proteger también a los más pequeños de la familia. pic.twitter.com/4aW3aGo0VB — Luis Medina Ruiz (@LuisMedinaRuiz4) August 4, 2022

Catamarca

Tierra del Fuego

✅ Es importante que te des la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. De esta manera extendés la protección de las dosis iniciales y evitás formas graves de la enfermedad.



ℹ️ Mirá los puntos de vacunación en #Ushuaia #RíoGrande y #Tolhuin 👉 https://t.co/ICRkV80P84 pic.twitter.com/ky0IyWuGy4 — Gobierno de Tierra del Fuego AIAS (@GobiernoTDF) August 4, 2022

Río Negro

Mendoza

Salta

Varias provincias comenzaron este jueves la vacunación anticovid encon diferentes estrategias coordinadas con los municipios y con capacitación especial al personal de los vacunatorios para poder completar todos los grupos etarios en la campaña nacional.La vacuna adoptada para vacunar a este grupo infantil es ladel laboratorioespecialmente diseñada para niños de corta edad y, según las autorizaciones oficiales, se aplicará al grupo de entre seis meses y dos años y 11 meses como primera dosis y como refuerzo a los que tienen entre 3 y 5 años.La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este jueves que esta campaña está destinada "a la última etapa de la vida que faltaba proteger" y, al visitar el Centro de Vacunación del Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires, remarcó que esta vacuna "va a ser muy importante para iniciar los esquemas de vacunación de todos los bebés y recibir el refuerzo o iniciar el esquema quien no lo había iniciado entre tres y cuatro años".Vizzotti remarcó que "la recomendación en los vacunatorios es aprovechar dar otras vacunas del calendario", ya que "se pueden coadministrar, se pueden dar al mismo tiempo, y aprovechar si se perdió una dosis. Así que con una novedad muy grande Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria".Allí, dondepara que los padres puedan solicitar la vacunación para sus hijos, fuentes del Ministerio de Salud dijeron a Télam que a partir de la semana próxima comenzarán a distribuirse las citaciones para colocar la dosis pediátrica.En Bahía Blanca, fuentes de la Región Sanitaria Primera indicaron que allí la vacunación pediátrica comenzará el 10 de agosto con los turnos que se distribuyan desde la aplicación Buenos Aires Vacunate y explicaron que los bebes y niños de hasta 3 años serán inoculados "en los vacunatorios municipales", mientras los demás seguirán con el esquema en las postas sanitarias de la provincia.La campaña de vacunación pediátrica comenzó el martes en capital y desde este miércoles se expande por las demás localidades provinciales con unas, según el Ministerio de Salud local.La jefa del área de Epidemiología, Laura López, recordó que para la inoculación en capital no se requiere inscripción, sino concurrir directamente a los centros de vacunación habilitados, mientras en el interior deben anotarse previamente en el sitio https://ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion-covid-19/.Inició este jueves la aplicación de la vacuna pediátrica con la misma metodología que se aplica para las otras edades, con días establecidos según el número de terminación del Documento Nacional de Identidad y en dos centros de vacunación, por la mañana y la tarde, anunció la cartera sanitaria.La directora de Epidemiología e Inmunización, Angelina Bobadilla, destacócontra el coronavirus al señalar que los niños "si bien desarrollan pocos síntomas o no desarrollan síntomas, pueden contagiar y es importante la vacunación para cortar la cadena de transmisión".La jefa de Supervisión de Actividades Epidemiológicas, Daniela Carreras, confirmó a Télam que estaban "iniciando hoy la campaña de vacunación contra la Covid19 de 6 meses a 2 años de edad tras la llegada de la primera remesa con".Y, apuntó que "la población objetivo en esta franja etaria se estima en 22.000 niños y niñas".También inició este jueves la vacunación por demanda espontánea para alcanzar a una, según fuentes oficiales."Se va a cubrir un sector de la población que antes no teníamos, para lo cual se capacitó a todo el personal y se termina de distribuir las casi 11 mil dosis pediátricas que recibió la provincia", dijo a Télam el ministro de Salud, Antonio Buljubasich.Los padres deberán concurrir a los puestos de salud, hospitales y vacunatorios para inocular sus hijos, aunque en algunos barrios habrá aplicación "puerta a puerta".El ministro de Salud local, Luis Medina Ruíz, destacó este jueves el comienzo "de la vacunación a niños de entre 6 meses y dos años cumplidos, tras el arribo a la provincia de".Según el ministro, las vacunas "estarán disponibles de lunes a viernes, de 8 a 14, y sin turnos previos en el hospital de Niños, en el Kirchner, el Avellaneda, el Del Este, en Concepción, Aguilares, Monteros y en el Vacunatorio de la Familia".añadió el funcionario y remarcó que "son vacunas seguras, probadas a nivel mundial y vienen a protegernos, sin dudas todos los niños, sobre todo aquellos que tienen alguna patología que los hace vulnerables, deben colocársela para evitar complicaciones ante un contagio".Las autoridades sanitarias dijeron que al comenzar este jueves la vacunación pediátrica hasta el mediodía "varias personas se acercaron al Vacunatorio Central a preguntar por los requisitos" y señalaron que la provincia recibiós que se aplicarán en los laboratorios habituales de lunes a sábado de 7:30 a 18.30.Empezó este jueves a vacunar contra la Covid19 a niños y niñas de entre seis meses y tres años, con el sistema de "libre demanda" dado que los antígenos estarán disponibles en "todos los Centros de Salud de la provincia", dijeron voceros del Ministerio de Salud local y remarcaron que ello "demandó un importante trabajo logístico para su distribución en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin".La subjefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Ariana Benetucci, sostuvo que "es fundamental que cuando lleven a los niños y a las niñas a vacunarlos contra el Covid-19, se pongan al día con las vacunas del calendario nacional".en niños y niñas, desde temprana edad", aseguraron los voceros sanitarios.Inició este jueves la vacunación pediátrica tras la llegada de "de la provincia", informaron fuentes de la cartera sanitaria y señalaron que cada vacunatorio diagramará sus jornadas en los próximos días.Dispuso iniciar este viernes la vacunación con la Moderna Pediátrica ya que, según la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, "llegaron 28.800 dosis de esta vacuna contra Covid y se comienza a inmunizar desde el viernes 5, en centros de vacunación y centros de salud".Iniciará este viernes la vacunación pediátrica luego de que, según el Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, la Provincia recibió del Gobierno nacional 22.500 vacunas que eran distribuidas en hospitales y centros de salud.La supervisora del programa de Inmunizaciones, Gabriela Chilo, indicó que "son más de 45 mil los niños que conforman esta población" pediátrica para iniciar su esquema vacunatorio."Las vacunas serán administradas a libre demanda", acotó.