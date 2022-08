Vizzotti encabezó el inicio de la campaña de vacunación pediátrica

Vizzotti encabezó en el hospital Garrahan el inicio de la campaña de vacunación pediátrica VER VIDEO

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , encabezó este jueves la apertura de la campaña contra el coronavirus para niños y niñas de 6 meses a 3 años en el, donde señaló que la vacunación pediátrica es "una novedad muy grande, Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria", e instó a aprovechar la visita al vacunatorio para "dar otras vacunas del calendario, ya que se pueden coadministrar"., así que va a ser muy importante para iniciar los esquemas de vacunación de todos los bebés y las bebés que todavía no lo empezaron y para recibir el refuerzo o iniciar el esquema quien no lo había iniciado entre tres y cuatro años", sostuvo Vizzotti.En este centro, mamás de niñas y niños aguardaban el llamado para que sus hijos inicien el esquema de inoculación de primera infancia que se realizará con dos dosis con un período de 28 días entre una y otra, junto con los menores de tres y cuatro años que recibieron el esquema completo de Sinopharm y que ahora podrán recibir el refuerzo de Moderna."La recomendación en los vacunatorios es", ya que "se pueden coadministrar, se pueden dar al mismo tiempo, y aprovechar si se perdió una dosis. Así que con una novedad muy grande Argentina es uno de los primeros países en poder proteger a esta franja etaria", sostuvo Vizzotti.Asimismo, la ministra señaló que a medida que avance la vacunación, "cada jurisdicción, y como siempre en función del Plan Provincial, va a ir definiendo cómo va a vacunar", ya sea "con turno o con demanda espontánea".En cuanto a la evolución de la pandemia, la ministra sostuvo que ", por lo tanto esto es lo que nos va a suceder sobre todo en en los países que tienen estacionalidad como Argentina en el invierno".Y agregó que "así como hay otros virus respiratorio, vamos a tener SARS-CoV-2, por eso es un mensaje".En el Garrahan, la vacunación contra el coronavirus inició con Matías, de 11 meses, quien salió del box de vacunación con una sonrisa y saludando a los médicos del hospital que estaban presentes.Luego, se sumarían otras niñas y niños que, atendidos con paciencia por los profesionales del centro, recibieron rápidamente la inoculación, la cual "es similar a las otras aplicaciones del calendario, en el momento tratamos de distraerlos para contrarrestar un poco el miedo que puedan tener", comentó a Télam Nora Mamani, supervisora a cargo del área de vacunación.Por su parte, Adriana Parra, infectóloga del hospital, sostuvo que, y comentó que si el niño tiene un cuadro de resfrío sin fiebre "se recomienda que igual venga, no tiene por qué perder la posibilidad de vacunarse",Además, explicó que los lugares de aplicación "por lo general pueden doler, pero no es necesario ponerles frío ni hacerles masajes, se va a ir desinflamando", y a su vez, en caso de que se presente fiebre luego de recibir la vacuna, "tienen que recibir alguna antitérmico que le recete el pediatra".Por su parte, la jefa del Servicio de Epidemiología e Infectología del hospital, Rosa Bologna, señaló que "lo que hemos visto en el análisis de los casos de Covid que tuvimos este año, que son cerca de 2.000 que atendimos aquí en el hospital, fue que ser menor de tres años era un factor de riesgo de internación parecido a tener enfermedad de base", sostuvo.En cuanto a los mayores de tres años, la especialista remarcó que se evidenció que "en los chicos que tenían dos o más dosis de vacunas, es un factor de protección", lo que demostró que "tenemos datos suficientes como para ver que las vacunas que se han incorporado son seguras, efectivas y que vienen a cubrir un grupo de edad que es vulnerable y que tiene un mayor riesgo de complicaciones".Por este motivo, la infectóloga remarcó que "la incorporación de la vacuna en en este grupo de edad de seis meses a tres años es realmente una noticia muy importante".El Ministerio de Salud dispuso este lunes la distribución de las primeras 645.600 dosis de la vacuna que, según lo acordado en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), serán destinadas a iniciar el esquema de inoculación para niñas y niños de entre los 6 meses y los 2 años 11 meses y 29 días y dar el refuerzo para la población de 3 y 4 años.