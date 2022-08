Piden 3 años de prisión por la muerte de un paciente en una comunidad terapéutica

#Se trata de "hechos sumamente graves para la vigencia de los Derechos Humanos", advirtió la fiscal.

En el primer juicio oral por el suicidio de un paciente en una comunidad terapéutica, la Fiscalía pidió este jueves una pena depara un exempleado de seguridad del centro San Camilo, del partido bonaerense de Pilar, por homicidio culposo tras la muerte de un joven con consumos problemáticos e insulinodependiente queLa jornada de alegatos comenzó pasadas las 9 en el Juzgado en lo Correccional Nro 4 de San Isidro con, exempleado de la Fundación San Camilo, en el banquillo de los acusados por la muerte, en 2013, de Saulo Rojas, un joven mendocino de 23 años.Desde la sanción de laen 2010, esta es la primera vez que un miembro de una comunidad terapéutica llega a juicio oral por el suicidio de un paciente.Durante la audiencia de este jueves, la fiscalpidió una pena de 3 años de prisión dey también solicitóAsimismo, la fiscal pidió que la totalidad de la prueba documental de la causa quede para investigación, ya que aseguró que se trata de "hechos" y advirtió que el caso de Saulo Rojas es "un árbol que no puede dejar de mostrarnos el bosque".A su turno, el abogado defensorpidió una atenuación de la pena ante la confesión de culpabilidad expresada por el acusado durante la jornada de este miércoles,realizado por la Fiscalía.Tras escuchar los alegatos, el juezconvocó a una nueva audiencia el, a pesar de que la familia de la víctima esperaba que se definiera este jueves mismo la sentencia."Son 9 años de lucha y de pedir justicia por mi hijo y por los otros chicos de San Camilo", aseguró a Télam la madre de Saulo, Miriam Lucero, quien vestía una remera negra que decía "El amor vence al odio"."El juez decidirá qué grado de responsabilidad tiene Súñez", agregó la mujer, y remarcó que aunque la sentencia sea de "dos años, tres, cinco o ninguno acá la condenada soy yo a la tristeza y a la ausencia de mi hijo".El acusado era empleado de seguridad de la Fundación San Camilo, donde Saulo estaba internado desde junio de 2012 y un año después se quitó la vida en una habitación llamada "el engomado", a donde se recluía a pacientes a modo de castigo, algo prohibido por la ley de Salud Mental sancionada en 2010.En 2017, el establecimiento fue clausurado por el Ministerio de Salud bonaerense tras constatar "graves falencias edilicias, tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes proporcionados a los usuarios".Por la muerte de Rojas fueron imputados, dueño de la Fundación, y, psicólogo y director terapéutico, quienes no tenían antecedentes penales y aceptaron una "probation".Súñez, en cambio, llegó a la instancia de juicio oral acusado por homicidio culposo y la fiscal alegó este jueves que "se ha logrado acreditar con la totalidad de las pruebas y los testimonios que el día 14 de junio de 2013 el imputado, que cumplía la función de vigilador en San Camilo, aisló en una habitación en construcción a Saulo y violó el deber de cuidado que le era exigido".Sobre este punto, la fiscal precisó que era una habitación "sin revoque, sin piso, sin muebles, sin electricidad", y señaló que el instructivo del establecimiento ordenaba que el personal de seguridad debía sacarle al paciente "los objetos que podían atentar contra su vida cuando la persona quedaba aislada".Al repasar toda la prueba, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que "Súñez, en forma gravemente negligente, no le quitó un elemento de gran importancia, el cinturón, con el que Saulo Rojas se quitó la vida", y alegó que el paciente "tomó esa decisión porque Súñez no hizo lo que debía"."Saulo era una persona de 23 años con estas afectaciones, dos enfermedades (diabetes y consumos problemáticos) y un estado extremo de vulnerabilidad", remarcó la fiscal, y advirtió que no se puede argumentar que Súñez tuvo "un mero descuido".Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Yamil Castro Bianchi, adhirió en todo a lo que propuso la fiscal y declaró: "Lo que aquí ocurrió no tiene que pasar más. El encierro no cura, el encierro mata"."El engomado era una pieza del terror, y sabemos que el que tenía el dominio de las llaves era el imputado", añadió Castro Bianchi, y subrayó que "si Súñez hubiese adoptado la medida de seguridad hoy no estaríamos acá".También pidió que una vez dictada sentencia se haga una comunicación al Ministerio de Salud boenarense y a su Subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos para que "se anoticien de lo que ha sucedido y puede seguir sucediendo".Una vez concluida la audiencia, la madre de Saulo se reunió afuera del juzgado con un grupo de expacientes de San Camilo y la organización contra la violencia institucional "Madres en lucha", que se acercaron para brindar su apoyo."Hay muchos responsables de los horrores de San Camilo y creo que da para mucho más", afirmó la madre de Saulo.Y finalizó: "Hay otros responsables que si no se hace justicia, que si no se visibiliza, van a seguir lucrando con la salud de los chicos".