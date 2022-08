“Liberen a Ana”: sufrió un aborto espontáneo y la acusan de homicidio

Las organizaciones solicitaron a las y los legisladores "que se aboquen a legislar sobre estos temas" / Foto: Sille Cris.

Ana está presa en Goya Corrientes por una emergencia obstétrica. Esta semana se desarrolla su juicio y exigimos que el Poder Judicial decida con perspectiva de género. Sumate, difundiendo este mensaje o subiendo fotos o videos con los hashtag #LibertadaAnaYa #LibresLasQueremos pic.twitter.com/lqZ78oHRzC — #EsLey 💚 (@CampAbortoLegal) August 4, 2022

🔥#NiUnaPresaPorAbortar #LibresLasQueremos https://t.co/hlHo8L6YHu — Fundación MxM (@MxMfundacion) August 3, 2022

La acusación

Organizaciones de derechos humanos, mujeres, sociales, sindicales y políticas de Corrientes pidieron la absolución de una mujer que está siendo juzgada en Goya acusada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía tras tener un aborto espontáneo en su casa y hallarse el feto enterrado en el patio familiar, y afirmaron que fue "víctima de una emergencia obstétrica en su domicilio".Con el título “Libertad a Ana Clara”, las organizaciones dieron a conocer un documento donde afirman que la mujer“Acudimos a la opinión pública y al Tribunal Oral Penal (TOP) a que juntos reflexionemos sobre las responsabilidades que caben a una sociedad que mira sin ver, a una justicia que juzga sin considerar los entornos y determinantes sociales, y a una ciencia psico-médica que no analiza lo que sucede a las personas gestantes”, señala el escrito.En tanto, en otro tramo del documento cuestionaron que la provincia de Corrientes "no reglamentó la educación sexual para niños y jóvenes en las escuelas o instituciones sociales y tampoco adhirió a la ley nacional de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), votada por amplia mayoría” en 2020.“Pedimos la absolución y libertad de Ana”, y al Poder Judicial, agregaron.Finalmente, solicitaron a las y los legisladores "que se aboquen a legislar sobre estos temas" y a la sociedad "que se involucre y se manifieste con amplitud de pensamiento para así construir una sociedad más justa e igualitaria”, concluye el escrito.Rubricaron el documento la Casa de Derechos Humanos de Curuzú Cuatiá, Medehs- Goya, Comisión Provincial de Ex Presos Políticos, Frente de Mujeres e Igualdad de Género de la Cámpora de Goya y Fundación de Jóvenes, Goya; Feminismo Popular Corrientes, Comisión Libres las Queremos, Foro Multisectorial por la Justicia en Goya Sitio Memoria R19 y los sindicatos docentes, Suteco y Acdp, entre otras organizaciones sociales y referentes de partidos políticos.La abogada feminista de Tucumán, Soledad Deza, declaró este jueves en el juicio que se realiza en la ciudad correntina de Goya contra Ana y expresó que el fallo “deberá ser la absolución, porque se investiga un delito grave que no existe”.Deza, que en 2017 logró la absolución de Belén, una joven que había sido condenada a ocho años de prisión tras un aborto espontáneo, fue convocada por la defensa de la mujer de 30 años, oriunda de Esquina, que está presa hace ocho meses “por un aborto involuntario en un parto domiciliario”, expresó la abogada defensora Natalia Ávalos.Tras su testimonio ante el Tribunal Oral Penal (TOC) de Goya en modalidad virtual, Deza expresó en diálogo con Télam que en el caso de Ana “hay pruebas que acreditan que no hubo un homicidio y hay pruebas que acreditan que hubo un aborto”., manifestó la abogada.Agregó que “hay una asimetría de poder muy fuerte, le pasa a muchas mujeres y esto expresa violencia institucional”.La abogada se refirió a la prisión preventiva que cumple Ana y cuestionó que la aplican “porque se investiga un delito grave que no existe”., cuestionó y reiteró que el juicio “terminará en absolución, porque no hay pruebas de que haya habido un homicidio”.Señaló además que en su declaración ante el TOP de Goya, se refirió a la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la Justicia y hacerlo desde el lenguaje; a la necesidad de guardar la documentación pública y los testimonios del personal de salud.Finalmente, Deza, presidenta de la Fundación MujeresxMujeres y docente universitaria, consideró quey que son cuestiones que deben abordarse en las universidades.El juicio contra Ana comenzó el pasado lunes en el Tribunal Oral Penal de Goya; la mujer, que está presa hace ocho meses, está acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía y se espera el fallo para el viernes.La urgencia obstétrica ocurrió la noche del 10 de noviembre del año pasado, cuando Ana, situación que su familia desconocía y días después el feto fue hallado semienterrado en el patio.Tras el hallazgo,y está alojada desde entonces en la Comisaría de la Mujer de Esquina.