La mayoría de los conductores del AMBA desconoce como usar las luces en los días de niebla

La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda circular a 40 / 60 km por hora según la cantidad de "V" colocadas / Foto Carlos Brigo

La mitad de los conductores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desconoce la forma correcta en que deben usarse las luces durante los días de niebla y creen que es correcto conducir con las balizas conectadas, según una encuesta realiza por especialistas en seguridad vial.El artículo 47 de la Ley Nacional de Tránsito plantea que l, es decir, que no deben utilizarse en caso de niebla, indicaron los especialistas del Observatorio Vial de la cámara de empresas productoras de software vial (Cecaitra).Es muy importante que, frente a cualquier fenómeno meteorológico, como la niebla, se circule a una velocidad precautoria., explicó el vocero del Observatorio Facundo Jaime.Durante una encuesta realizada entre mil conductores de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el 49,9 dijo que "es correcto" circular con balizas en días de niebla, en tanto que el 42, 9 por ciento sostuvo que es "incorrecto", el 2,8 por ciento aseguró que "es igual" y el resto no eligió ninguna opción.Durante el sondeo, también se consultó respecto de laspara conducir con niebla en autopistas y en ese caso el 61,7% dijo que las mismas deben bajar obligatoriamente, el 29% que bajan a 40 ó 60 km/h, según si se vean o no las marcas precautorias de niebla en la calzada; y el 8,9% afirmó que las velocidades se mantienen.La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aconseja que para conducir con niebla se deben observar las señales de "V" invertida que se suelen colocar o pintar en lugares con niebla frecuente y en caso de observar dos "V" se debe circular a una velocidad precautoria que no supere los 60 kilómetros por hora y cuando se visualice una sola "V" se debe bajar a 40 kilómetros por hora."En este punto, más allá de que se aprecia la lógica idea de que es importante bajar la velocidad del vehículo con niebla, se observa a la vez, un desconocimiento importante sobre el rol de las marcas precautorias de niebla sobre la calzada. Tal como lo plantea la ANSV, estas marcas cumplen un rol fundamental al momento de conducir con fenómenos como la niebla, la lluvia o el granizo", finalizó Jaime.