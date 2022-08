Prisión domiciliaria para una mujer que denunció abuso y terminó presa por homicidio

Bajo el lema “Libertad para Nancy Montiel" hubo varias movilizaciones para pedir la libertad de Nancy. / (Foto TW @vaninabiasi)

Cómo sucedieron los hechos

“Veintitrés días después, encuentran fallecido a uno de los abusadores y la primera sospechosa es mi mamá solamente porque había denunciado días antes el abuso”. Mayra Gómez, hija de Nancy.

“Libertad para Nancy Montiel”

Una mujer queadolescente y, acusada de haber asesinado a uno de los abusadores a pesar de la ausencia de pruebas, fue, como lo venían solicitando organizaciones feministas movilizadas por su absolución.Se trata de(47), a quien el Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial de Mercedes aceptó morigerarle la privación de la libertad teniendo en cuenta que la hija de 17 años que tiene a su cuidado, convive con un profundo retraso madurativo que le impide hablar, controlar sus esfínteres, desplazarse, bañarse o comer por sus propios medios.Mientras tantoy no hay otros acusados por el(40), a pesar de la carátula es “homicidio agravado" por haberse cometido en banda.Madre de 12 hijos y organizadora de una olla popular comunitaria en el barrio Raffo de, donde vive junto a los cinco menores de edad,s, que entonces tenía 17 años.“Veintitrés días después,solamente porque había denunciado días antes el abuso”, dijo a Télam, una de las hijas de Nancy.Según fuentes judiciales, el cuerpo de Palavecino fue encontrado semienterrado en un descampado y en avanzado estado de descomposición; y la autopsia reveló que sufrió varios golpes en la cabeza y dos puñaladas en la espalda.El mismo día del hallazgo, la policía concurrió al domicilio de Montiel de donde -según el relato de Mayra- “se la llevaron engañada, diciéndole que tenían demorado a uno de los abusadores y tenían que ir a declarar con mi hermano”.“Resulta que cuando llegan los empiezan a hostigar por separado, a mi mamá dando por sentado que fue ella la que lo mató, a mi hermano repitiéndole las mismas preguntas, a pesar de que lloraba diciendo que no sabía nada y todavía estaba mal por lo que le habían hecho”, contó Mayra.“Mi mamá les dice que ella no sabe nada, que (a Palavecino) lo había denunciado por abuso pero que no lo había matado, pero igual la dejan detenida”, contó.Según Mayra, toda la acusación se basa eny que la oyó decir que, si nadie hacía nada, ella iba a hacer justicia, "algo que puede decir cualquier madre”; y en el hallazgo de “una pala y un martillo” durante un allanamiento en el que “no encontraron la supuesta arma” usada en el crimen.“Su inculpación fue al voleo, porque justo mi mamá había denunciado a esta persona que encuentran muerta, no investigaron nada y la elevan a juicio”, contó.“Puede haber sido cualquier persona que lo mató porque Palavecino era una persona que tenía sus vicios y en el fondo del barrio me llega la voz de que ya lo habían amenazado de que no se apareciera más por acá porque se la tenían jurada porque ya había tocado otra criatura”, dijo.Después de haberlo denegado en dos oportunidades anteriores, el pasado 1 de agosto el tribunal que preside Daniel Machain e integran Jorge Pablo Vieiro y Eduadro Federico Losada, aceptó el pedido de la defensa y le otorgó a Montiel la prisión domiciliaria que la ley N° 24.660 prevé para "la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo".“Ella se ocupaba de mi hermanita de 17 años que, desde que mi mamá está en Los Hornos, está más vulnerable porque no quiere comer y bajó de peso”, contó.Convencida de que su madre estaba siendo víctima de una gran injusticia,que se movilizó en diferentes oportunidades a los tribunales de Mercedes, a la municipalidad de Morón y la de Luján, junto a otras colectivas como la Asamblea de Mujeres Mercedinas, Plenario de Trabajadoras y Defensorías de Géneros.El pasado lunes, finalmente, fue notificada de que se le otorgaba la prisión domiciliaria.“Es un gran avance hacia la liberación de Nancy y también de otras mujeres en su misma situación. La forma en que fue detenida y la causa plagada de irregularidades no pueden dejarse pasar y tenemos la tarea de seguir visibilizando con fuerza, aún con Nancy en su casa”, dijo a Télam Natalia Pérez, integrante de las Defensorías de Géneros y de la Campaña “Libertad para Nancy”.Para Pérez, “Nancy representa la lucha de miles de mujeres de la clase trabajadora que se acercan a la justicia penal confiando en que van a encontrar una reparación” pero en cambio reciben “una respuesta acusatoria y de criminalización casi inmediata, un obstáculo tras otro en ese recorrido”.“Las madres que protegen infancias lo hacen prácticamente sin herramientas jurídicas porque comienzan a ver que esas herramientas se les vuelven en contra, al margen de que los procesos son muy lentos con respecto a las expectativas y los peligros reales en situaciones así”, dijo.“Si la familia no hacía visible este caso, Nancy hubiera sido una mujer más condenada de por vida, hoy tanto ella como sus hijes son una referencia de lucha. La Justicia se ve obligada a retroceder ante la movilización y la organización de los familiares y las organizaciones feministas. La lucha es en las calles y una vez más quedó en evidencia, a pesar de que la mayor parte de este proceso se dio en medio de una cuarentena”, agregó.El juicio -que será oral y público- no tiene fecha todavía, aunque está previsto para 2024.