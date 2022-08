Alertan sobre lotes de productos médicos falsificados que se usan como relleno cutáneo

La ANMAT alertó sobre productos falsificados.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) alertó este miércoles a la población en general, el personal de salud, empresas distribuidoras e instituciones por, se informó oficialmente.El organismo informó a través de un comunicado que verificó la existencia en el mercado de unidades falsificadas de productos médicos queEstos productos son "Juvederm ULTRA 3", cuyo lote es X30LA90596, con fecha de fabricación en el 02/2022 y vencimiento en el 01/2024, y "Juvederm ULTRA 4", con lote X30LA90750, fecha de fabricación en 02/2022 y vencimiento en el 01/2024.Luego de realizar la consulta a la empresa fabricante, el Laboratorio Allergan Productos Farmacéuticos S.A, de Francia, afirmó queAsimismo, la Anmat alertó sobre el lote A00203 del producto médico "Sculptra" por 1 Vial, con denominación "SANOFI AVENTIS", y cuyo vencimiento es el 12/2023.Si bien el producto se encuentra registrado en el país por "GALDERMA ARGENTINA S.A", la firma informó que "no ha importado el lote A00203 a este país", al tiempo que señaló que las unidades originales no llevan la denominación "SANOFI AVENTIS", sino "GALDERMA".Por este motivo, la Anmat solicitó a "la población en general, al personal de salud y a los distribuidores e instituciones" verificar las unidades del producto médico.En caso de poseer el producto con las características descriptas, se recomendó no utilizarlo, separar las unidades y ponerse en contacto con pesquisa@anmat.gob.ar(pesquisa@anmat.gob.ar) o comunicarse al 0800-222-1234 (Anmat Responde).