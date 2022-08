Comenzó el juicio por jurados a un docente acusado de abusar de dos alumnas

El docente acusado, Juan Matías Bongiovanni.

Un docente de teología, catecismo y derechos humanos comenzó a ser juzgado en el marco de un juicio por jurados como acusado de haber abusado de dos alumnas durante los años 2010 y 2011 en Bahía Blanca, en el sur bonaerense, informaron fuentes judiciales.Se trata de, quien se encuentra detenido con prisión preventiva desde el año pasado por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de dos alumnas".La audiencia, a cargo de la jueza del Tribunal en lo Criminal 2, Claudia Fortunatti, comenzó con la selección de los jurados en la sala ubicada en el quinto piso del Palacio de Tribunales de la calle Estomba 34, en el centro de Bahía Blanca.Fuentes judiciales señalaron a Télam que "según la investigación a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales, Marina Lara, el profesor se desempeñaba como docente de catecismo, teología y derechos humanos en distintos colegios religiosos de la ciudad"., agregaron.Según se indicó, y consta en el expediente, "en ese marco se organizaban viajes a otras localidades y convivencias donde se quedaban a dormir en distintos espacios, lugares donde fueron cometidos los abusos entre los años 2010 y 2011".El docente fue detenido el 7 de abril del 2021 por la policía bonaerense en la localidad de Coronel Suárez, donde residía desde hace un tiempo, luego de una orden librada por la jueza de Garantías 4 de Bahía Blanca, Marisa Promé, tras un pedido de la fiscal Marina Lara."Posteriormente, y en el marco de una audiencia ante la agente fiscal, el propio docente negó tener relación con los hechos", agregaron desde el Ministerio Público.Previo al inicio del debate, agrupaciones y colectivos feministas y políticos, entre ellas el Partido Obrero realizaron se manifestaron en la vereda del Palacio de Tribunales, donde también se encontraban presentes familiares del docente con carteles y pancartas.Al respecto, dijo a esta agencia que "es importante visibilizar todos los casos de abuso sexual que son tremendos y estamos en una instancia que no solo implica un fallo a favor de las víctimas sino de todas las mujeres".Por su parte Clelia Severini de la ONG "Creer Si", de acompañamiento a víctimas de abuso sexual, dijo que "dentro de lo doloroso que es, decimos que hay que celebrar porque significa que hay una visibilización del abuso sexual y que llegue a un juicio significa por un lado que hay pruebas y que es importante para las víctimas".En tanto que Paz Bongiovanni, hermana del docente, expresó que "estamos para un pedido de justicia objetiva, independiente, acá no somos ni partidos políticos ni movimientos sociales sino la gente que lo conoce a Juan"."Mi hermano llegó a esta instancia de una prisión preventiva sin pruebas concretas, entendemos y apoyamos la lucha de las mujeres con el respeto de los verdaderos abusos", dijo.La mujer expresó que "acá no hay pruebas concretas, mi hermano es inocente, estuvo todo el tiempo a disposición de la justicia" al indicar que "tiene 20 años en la carrera docente y es trabajador social, profesor en ciencias de la educación".