"Ana fue criminalizada por un aborto no voluntario", aseguraron desde Libres las Queremos

Integrantes de la organización Libres las Queremos, presentes en el juicio que se desarrolla en la ciudad correntina de Goya contra, afirmaron este miércoles que "fue criminalizada por un aborto no voluntario".sobre el hecho que tuvo lugar en noviembre de 2021 en Esquina.Por su parte,En este sentido precisó que "queremos la absolución de Ana" y añadió que "es un hecho muy traumático y duro para la familia".Consideró además quey que "no debería ser juzgada" a la vez que cuestionó el devenir de la causa debido a que "la familia fue a la Policía a pedir ayuda y los obligaron a realizar una denuncia"."Por eso, en el primer día del juicio quedó clara esa situación y tanto la madre como familiares, no declararon contra Ana", señaló Fanjul, que llegó a Goya junto a otras mujeres del colectivo ."Conformamos un equipo multidisciplinario para brindarles apoyo y acompañamiento" a Ana, resaltó la dirigente."El de Ana fue un aborto no voluntario, una emergencia obstétrica por la que fue criminalizada", resaltó la referente de Libres las Queremos y agregó que "ella tiene que ser absuelta, es hora de que vuelva a su casa".Por otra parte,, a la vez que compartió que se siente "muy acompañada" por los colectivos de mujeres que llegaron a prestarle apoyo.El juicio contra Ana comenzó el pasado lunes en el Tribunal Oral Penal de Goya; la mujer, que está presa hace ocho meses,La urgencia ocurrió la noche del 10 de noviembre del año pasado, cuando Ana tuvo un aborto involuntario en su casa, situación que su familia desconocía y días después el feto fue hallado semienterrado en el patio.Tras el hallazgo, fue detenida y está alojada desde entonces en la Comisaría de la Mujer de Esquina.