Cómo detectar apps espías en el celular: la situación del "stalkerware" en Argentina

El estudio revela las formas más comunes de acoso digital: monitoreo del teléfono móvil (44%), uso de dispositivos de monitoreo especialmente diseñados (18%), programas instalados en computadoras (23%), espionaje de cámaras web (14%).

Es importante verificar los permisos de las aplicaciones instaladas: el stalkerware puede disfrazarse bajo una app falsa con acceso sospechoso a los mensajes, registros de llamadas, localización y otras actividades personales.

Las mujeres: las más expuestas

La encuesta “Acoso en línea en las relaciones” fue realizada a pedido de Kaspersky por la empresa de investigación Sapio. Abarcó un universo de 21 mil participantes de 21 países, incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

¿Mi celular tiene stalkerware? Estas son algunas señales

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Por llamada gratuita las 24 hs Línea 144

Por WhatsApp +5491127716463

Por mail a linea144@mingeneros.gob.ar

Descargando la app

La víctima no se da cuenta, pero en su celular tiene instalado un programa espía. Esta práctica se llamacon la que a través de una app se rastrean: desde sus mensajes y su localización, hasta su actividad en redes y un capturador del teclado. El dato preocupante es que uny por consiguiente si está sufriendo este tipo de acoso digital, de acuerdo con un estudio. ¿De qué se trata, cómo detectarlo y de qué forma protegerse?Son aplicaciones que se pueden descargar de las tiendas de apps y que están registradas de forma legal. La diferencia es que tienen un disfraz: se comercializan, por ejemplo, bajo la apariencia de soluciones de actividad parental. Sin embargo,El 53% de los argentinos no sabe qué es el stalkerware y no tiene forma de reconocer si están siendo acosados digitalmente y, por ende, ignoran cómo protegerse, de acuerdo con el estudio “elaborado por la empresa de seguridad informática Kaspersky, que fue presentado esta semana en una conferencia de prensa de la que participó Télam.Y dado que el stalkerware se instala accediendo físicamente a los dispositivos, lo suele realizar en general alguien cercano a la víctima: el cónyuge, un familiar o la pareja sentimental. En este punto, el estudio revela que la "posibilidad deespía en los dispositivos de las víctimas puede surgir a partir del comportamiento de las personas"."Las parejas a menudo se dicen la contraseña de su celular y la encuesta lo confirma, en Argentina, explicó a Télam Carolina Mojica, gerente de Producto para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky.La especialista comentó que, desde el punto de vista de la seguridad, otro "hábito digital preocupante es compartir servicios en la nube, como iCloud y Google Account, entre miembros de la misma familia. El 36% de los argentinos lo hace y esta es otra opción tecnológica que"En Argentina, son lasquienes tienen un mayor desconocimiento de la existencia de estas aplicaciones, pues entre los encuestados que afirmaron saber qué es el stalkerware hay más hombres (51%) que mujeres (44%)", contó Mojica.Además, expresó que "entre los argentinos, elde ellos, 28% son hombres y 36% mujeres. Todas estas cifras permiten concluir que son ellas quienes están más expuestas a ser víctimas de violaciones a la intimidad".Entre las formas más comunes de acoso digital, el estudio destaca:, uso de dispositivos de monitoreo especialmente diseñados (18%), programas instalados en computadoras (23%), espionaje de cámaras web (14%) y dispositivos domésticos inteligentes (11%).Allí también se remarcó que el, lo que demuestra el desconocimiento de la existencia de estas herramientas.En 2019, diferentes organizaciones y empresas formaron laque actualmente está integrada por más de 40 miembros de todo el mundo: especialistas que trabajan en diferentes áreas relevantes como apoyo a víctimas, defensa de los derechos digitales, la seguridad informática, la academia y la investigación de seguridad.Por primera vez desde su creación, la: la ONG mexicana Luchadoras, que realiza una importante labor apoyando a mujeres afectadas por el acoso digital.Durante la presentación del estudio, Aimée Vega Montiel, especialista en Derechos Humanos de las Mujeres, Medios de Comunicación y Tecnologías de la Información, comentó: “Los hallazgos de este informe son relevantes y nos ayudan a entender que elA su vez, añadió, "representan una extensión de la violencia contra las mujeres, misma que no puede ser abordada únicamente con un enfoque punitivo sino con unaLa tecnología no puede ser excluida en este enfoque”.. Es importante que los gobiernos tengan conciencia de este problema que es poco conocido", remarcó Judith Tapia, gerenta de Producto para el Consumidor para México en Kaspersky.● Unde un dispositivo (como puede ser, por ejemplo, una batería que se agota con demasiada rapidez, picos en utilización de datos, aumentos inexplicables en los informes de tiempo de visualización semanales y recibir notificaciones extrañas) puede ser una señal. No necesariamente esto implica stalkerware.● Es importante verificar los permisos de las aplicaciones instaladas:con acceso sospechoso a los mensajes, registros de llamadas, localización y otras actividades personales. Por ejemplo, una aplicación llamada, con geolocalización, es un candidato sospechoso.● Analizar laen los dispositivos Android. Si las "fuentes desconocidas" están activadas en el dispositivo, podría ser una señal de que se ha instalado un software no deseado por parte de un tercero.● Revisar el. Para descargar el stalkerware, la persona acosadora tendrá que visitar algunos sitios web que el usuario afectado no conoce. También es posible que no haya ningún historial porque la persona acosadora lo ha borrado.● Es útil usar algunaen el celular que lo proteja de amenazas móviles, incluyendo el software espía, y realizar escaneos periódicos del dispositivo."no apresurarse a desinstalarlo ya que la persona acosadora lo sabrá" y eso puede trasladarse en un riesgo potencial para la seguridad de la víctima.Antes de eliminar el software, es importante conservar alguna evidencia del stalkerware para fines legales. Además, aconsejan contactar a las autoridades locales y organizaciones que apoyan a las víctimas de la violencia doméstica.