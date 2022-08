Las provincias preparan operativos para la vacunación anticovid en niños desde los 6 meses

El inicio de la inoculación a niños de corta edad fue consensuada por los ministros del Cofesa tras la recomendación de la ANMAT y de la Conain / Foto archivo

Autoridades de Salud de las provincias confirmaron este martes que tras la recepción de las dosis de la vacuna Moderna pediátrica que les envió la Nación pusieron en marcha los operativos para habilitar la vacunación anticovid en niños desde los 6 meses, dado que algunas anunciaron que otorgarán turnos y otras las aplicarán en los vacunatorios habituales junto a las inoculaciones del calendario oficial.El Ministerio de Salud dispuso este lunes la distribución de las primeras 645.600 dosis de la vacuna que, según lo acordado en la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), serán destinadas a niños de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas entre los 6 meses y los 2 años 11 meses y 29 días, como para el inicio o la aplicación de refuerzos en la población de 3 y 4 años.El inicio de la inoculación de esta vacuna a niños de corta edad fue consensuada por los ministros del Cofesa tras la recomendación de aplicación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), sumado al apoyo de sociedades científicas, como la la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).En ese marco,para que los padres o responsables de los niños de seis meses a 2 años inclusive completen el formulario en la página vacunatepba.gba.gob.ar para pedir turno para la inoculación.La subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, destacó que para esta población infantil "no había vacuna aprobada, ahora ya está la Moderna Pediátrica, y por eso la semana pasada abrimos el empadronamiento para que los bebés puedan registrarse y pedir el turno".Y, aclaró que en este caso "es necesario que se empadronen, ya que la vacunación no será en las postas de vacunación covid sino en vacunatorios donde habitualmente se vacunan con vacunas del calendario con el objetivo de que, cuando reciban la vacuna contra el Covid, también puedan recibir otra vacuna si es que le toca por el calendario".El director de Región Sanitaria Primera, de, Maximiliano Nuñez Fariña, dijo que "cada municipio dependiendo de la población se le fue asignando vacunatorios" y señaló que "una vez que se habiliten los turnos se conocerán los lugares"."Se trata de la vacuna Moderna, con dos dosis, con una distancia de una y otra de 28 días, y la misma vacuna sirve para el refuerzo de 3 años a 4", explicó a Télam.En, el jefe de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas, dijo a Télam que "apenas recibamos las vacuans las vamos a distribuir en los 16 municipios que abarca esta región y para ello tendremos en cuenta la cantidad de inscriptos en cada localidad" y reveló que hasta hoy "se han anotado un poco más de 350 en Mar del Plata".En, la vacunación comenzó este martes en la capital y seguirá mañana en otras ciudades que para localizar los vacunatorios pueden consultar en ministeriodesalud.cba.gov.ar/centros-de-vacunacion-covid-19/, dado que en las localidades del interior "será necesario que previamente se registren en los vacunatorios habilitados" y no participará la red de farmacias, dijeron fuentes de Salud.también empezó este martes con la campaña de inmunización a niños tras el arribo de 9.600 dosis de vacunas Moderna."Esta es una gran noticia, estamos muy contentos de poder anunciar que llegó el primer envío de vacunas del laboratorio Moderna para comenzar con la vacunación pediátrica y proteger así a las y los bebés a partir de los seis meses de vida", expresó la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, y señaló que "no será necesario realizar una inscripción previa en la página oficial" de la cartera sanitaria.Las personas interesadas pueden acercarse a todos los dispositivos de la provincia, como centros de Salud y hospitales, y de lunes a viernes las vacunas también se aplicarán en el teatro Español de la ciudad de Neuquén.En tanto, el jueves comenzará la vacunación en Santa Fe, Mendoza, Jujuy y Chubut, según lo confirmado este martes por las autoridades sanitarias de esas provincias.En, el operativo de vacunación para niños de entre 6 meses y dos años y medio arrancará este jueves con puestos en las ciudades de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe y Rosario, sin turno previo, informaron hoy voceros sanitarios.La ministra de Salud, Sonia Martorano, explicó que el operativo es posible luego de la aprobación obtenida por la vacuna de parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), y de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina.Martorano señaló que son unos 180.000 niños y niñas los comprendidos entre la población objetivo en la provincia e indicó que la Moderna pediátrica puede aplicarse junto con cualquiera de las otras vacunas de calendario nacional, gratuito y obligatorio., que ya recibió 28.800 dosis, anunció que el jueves empezará a aplicar las primeras vacunas contra Covid para niños de 6 meses a 5 años, tanto para iniciar y completar esquemas.En, el ministro de Salud, Antonio Buljubasich, indicó que recibieron las dosis de Moderna y que las estaban "acondicionando y se hará su distribución para comenzar con la vacunación de este grupo este jueves" y precisó que "la población objetivo es de 16 mil niños".Sobre el operativo que se va a encarar de forma espontánea en vacunatorios ya establecidos, señaló que "son los mismos esquemas que teníamos anteriormente, esquema inicial y primer refuerzo pero esto va a depender de la evolución de la pandemia en los próximos meses y eventualmente de la aparición de nuevos tipos de vacunas".recibió este martes las primeras 8.400 dosis con la que se iniciará, esta misma semana, la campaña de vacunación pediátrica contra el coronavirus para niños a partir de los 6 meses hasta los 3 años.El ministro de Salud local, Fabián Puratich, confirmó a Télam que "estamos recibiendo las primeras 8.400 dosis en la sede central que serán distribuidas de inmediato para arrancar este jueves la campaña de inmunización junto con nación".En Chubut la modalidad de vacunación será "abierta y a sola presentación en todos los vacunatorios que están habilitados y de paso intentaremos completar el esquema con el resto de la familia al momento que lleven al niño" explicó el ministro.En, comenzaron a llegar las vacunas Moderna e inmediatamente comenzará la distribución a toda la provincia, para luego iniciar jornadas de vacunación, dijeron fuentes del Ministerio de Salud a Télam y explicaron que se decidió así para "atender a las particularidades" que cada localidad posee y la "cantidad de recurso humano capacitado".El subsecretario de Redes Integradas y Servicios de Salud entrerriano, Marcos Bachetti, remarcó la "importancia de que padres y madres lleven con los chicos a los vacunatorios para elevar la protección de toda la comunidad" contra el Covid-19.recibió este martes 7.200 dosis de vacunas pediátricas contra el coronavirus y comenzará a aplicarla esta semana en hospitales y centros de referencia y, según fuentes sanitarias, no habrá convocatoria por mensajes de texto y serán padres y madres quienes deberán llevar a las niñeces, directamente a ser inoculados."Tenemos reunión del Consejo Federal de Salud para determinar cuándo comenzamos con los operativos de vacunación que, sin dudas, iniciarán esta semana, pero luego de este encuentro, que será virtual, tendremos más precisiones sobre el inicio", explicó la ministra de Salud, Rosa Dávila, en declaraciones a la prensa local.En, el Ministerio de Salud informó que esperaban contar este miércoles con todas las vacunas pediátricas para la provincia para luego disponer la estrategia de inmunización.El ministro de Salud de, Luis Medina Ruíz señaló en rueda de prensa que "es muy probable que esta semana comencemos a vacunar con la vacuna moderna a los niños de 6 meses a 2 años 11 meses y 29 días, que era la población que nos estaba quedando sin la posibilidad de inmunizarse y protegerse".programaba este martes la distribución de las vacunas que llebaban a la provincia para comenzar la aplicación a partir del lunes 8, indicó a Télam la jefa del Vacunatorio provincial, Silvia De Donatis.