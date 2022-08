La primera función de cine para perros de Sudamérica fue en Escobar

Foto: Eliana Obregón

La función

DC Liga de Supermascotas, la elegida para compartir en Escobar VER VIDEO

Foto: Eliana Obregón

Un fin noble

Foto: Eliana Obregón

, en donde decenas de familias disfrutaron junto a sus mascotas de una película con sonido especialmente adaptado para los animales, quienes durante las casi dos horas que duró el film permanecieron tranquilos junto a sus dueños.La primera funcióny estuvo impulsada en el país por el municipio de Escobar junto a la empresa Warner BrosEn una sala adaptada del Teatro Seminari Cine Italia, acondicionada con bebederos y cestos de residuos en sus laterales, la sala se llenó de familias quienes vieron el filmSentados en el piso a los pies de sus dueños, arriba en el regazo o directamente en las butacas de la sala, la decena de perros de distintas edades y tamaños que estuvieron presentes permanecieron tranquilos, sin ladrar y algunos incluso siguiendo con la mirada atenta lo que sucedía en la pantalla., dijo sorprendida Ivana, que compartió la función junto a su hijo Santiago y Coca, una perrita "salchicha" de 2 años."Ni bien escuché esta propuesta me encantó, mi hijo estaba muy entusiasmado con venir", contó Ivana, quien aseguró que volverá a la próxima función "pet friendly" que hagan."Son muy buenas estas iniciativas. Mi hijo tiene autismo y poder venir al cine con Coca hace que sea una hermosa experiencia para él", agregó.Unas filas más adelante, Nany, una caniche de un año y medio, permaneció sentada en el regazo de Emanuel, de 7 años, que con una mano acariciaba a su perra y con la otra tomaba los pochoclos, sin desviar la vista de la película.Al salir de la función junto a sus papás, Emanuel contó orgulloso que Nany, su primera perra, se portó "muy bien" durante toda la función y que le pareció "muy divertido" poder ir al cine con ella.Fotos: Eliana Obregón"Estas funciones están pensadas con todas las comodidades y protocolos para que podamos disfrutar de ir al cine acompañados por nuestros amigos de cuatro patas", expresó a Télam el director del cine municipal Italia, Héctor Repetto, quien aseguró que fue "todo un éxito" la primera función."Es algo muy hermoso y una experiencia imborrable para los vecinos de Escobar, que estaban muy felices con la idea", aseguró Repetto acerca de esta iniciativa con la que el Municipio de Escobar busca fomentar la adopción y concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas."Las mascotas ya son parte de la familia y las personas cada vez más buscan lugares y actividades a las que puedan venir con ellas", dijo a Télam Néstor Vittola, director del Teatro Seminari."Es una experiencia muy linda y nueva, que ojalá podamos seguir sosteniendo y que se replique también en otros lugares", agregó.Todo lo recaudado, que "hace más de 70 castraciones por día", indicaron.Asimismo, el equipo de Zoonosis local estuvo presente durante la jornada para realizar los controles de libretas sanitarias requeridos para ingresar a la sala y para intervenir en caso de que se necesite atención especial.Micaela y Federico, encargados de la unidad de zoonosis, aseguraron que estas iniciativas "ayudan a visibilizar" y que las personas "se interesen más por los cuidados".Vecinos que pasaban por la vereda del cine se acercaban a consultar por turnos para castrar a sus mascotas o a escanear un código QR que figuraba con información de animales que están en adopción.Una de las espectadoras, que asistió junto a sus perros Morita y Santi, destacó la importancia de rescatar perros y no comprar, para "no fomentar los criaderos", de dónde rescató a uno de sus perros."Fomentar la adopción es uno de los objetivos que tenemos con esta iniciativa, que tan importante es para seguir avanzando en el cuidado de los perros y demás animales", aseguraron los directores del cine-teatro municipal, que se mostraron "felices por ver materializarse esta primera prueba piloto"."La cultura tiene que estar al alcance y acceso de todos y estas iniciativas no sólo fomentan el interés por el cine, sino que también tornan la experiencia más satisfactoria aún", señaló Repetto y concluyó que seguirán avanzando para que la programación pet friendly "sea cada vez más habitual".