La panadería más antigua del país está en Luján y tiene 147 años de historia

Los sandwiches de miga, la especialidad de la casa. Foto: Daniel Dabove.

Casi un milagro

El carro con el que Ángel Lucca comenzó el reparto de pan.

Marcos Scorzato, a cargo de la panadería con la imagen del frente del local, tal cual era en los inicios. Foto: Daniel Dabove.

De vigilantes, cañoncitos y sacramentos Desde 1957, cada 4 de agosto se celebra el Día Nacional del Panadero en memoria del primer sindicato del sector, con fuerte impronta anarquista: la Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos, en 1887.



Al año siguiente, esta entidad fue clave en la organización de la primera huelga en reclamo de aumentos salariales; entonces los panaderos fueron duramente reprimidos por la policía.



Como una forma de protesta a esos abusos, los panaderos porteños pusieron a las facturas nombres burlones ligados a la Policía, el Ejército y la Iglesia, los tres factores de poder. Así nacieron, entre otros, los "vigilantes", los "cañoncitos", los "sacramentos" y los "suspiros de monja".





Los secretos de los triples

Los hornos dejaron de ser a leña y se encienden dos veces al día. Foto: Daniel Dabove.

Hugo Mansilla, el especialista en medialunas. Foto: Daniel Dabove.

El local vende unos 500 kilos de pan y 2.000 sandwiches por día. Foto: Daniel Dabove.

Aunque ahora su nombre es, y cada día llega gente de la Ciudad de Buenos Aires y todo el conurbano, e incluso de Entre Ríos, para probar sus más de 30 variedades,. Y eso representa muchísimo tiempo ya que lleva 147 años funcionando en la misma esquina de Luján: en Moreno y Lavalle, cuando esas calles aún no se llamaban así, y la basílica ni siquiera había comenzado a construirse.Sucedió que en los inicios del negocio, el más antiguo en su rubro de todo el país, no se habían popularizado los productos de confitería. Por eso los vecinos llegaban a comprar el pan.Cuentan que fue allá por 1875 que Angelo Lucca, un inmigrante proveniente de la Lombardía italiana, llegó a la Argentina con intención de instalarse a Las Flores. Pero se obró un milagro, parecido al que dejó la imagen de la Virgen al cuidado del Negrito Manuel, porquecon sus propias manos.Uno de sus primeros clientes fue equien se encontraba preso en el Cabildo de Luján tras haberse sublevado contra Nicolás Avellaneda. Después de Ángel, vinieron sus hijos Luis y Pablo y luego sus nietos: Marne, Luis y Amilcar. Ahora el negocio está en manos de la quinta y la sexta generación, todos descendientes directos de Ángel: Fernando y sus hermanas Alejandra y Andrea Lucca; Marcos y su hermano Santiago Scorzato, hijos de Elsa Lucca, y Celsa Lucca, hija de Amilcar, nieto del fundador. Pero las nuevas generaciones ya se preparan: Vicente y José Campos, hijos de Andrea y en el semillero están Pedro (de tres años), hijo de Marcos y Benjamín (recién nacido), hijo de Santiago.Las décadas pasaron perotodavía conservan ciertas tradiciones comoy elaborar los bizcochos Lucca, rociados con anís y tostados en el horno, cuya receta Don Ángel había traído de Italia. “Al abuelo Luis le molestaba que los clientes le pidiesen los Bizcochos Canale ya que él decía que eran los Bizcochos Lucca”, recuerdaEl hombre, que curiosamente no come harinas, confiesa que desconoce las técnicas del amasado, pero con el resto de los socios y los 32 empleados se reparten las tareas.El ritual se repite 362 días del año porque la confitería permanece cerrada solo el 1° de Mayo, el 25 de Diciembre y el 1° de Enero.asegura Scorzato.Al local entran cada día unas 600 personas a llevar los productos elaborados por unos 500 kilos de harinas de diversas clases. Salen transformados en. “Son increíbles. Los mejores que probé”, dice en la cola del local una clienta. “”En realidad. todo lo que venden es rico, así que llevo un poco de cada cosa”, reafirma otra.Scorzato coincide en el ranking de delicias que elaboran sus clientes, pero se anima a contar el secreto de“Para los sandwiches, además de los ingredientes, es fundamental el pan, que hacemos nosotros mismos. Las grandes marcas les ponen aditivos y los usan entre 36 y 48 horas. Nosotros hacemos los sandwiches a las 12 horas.”, explica y precisa otro dato clave: en Lucca entre las capas de miga y fiambresCon esa combinación venden un promedio de 2.000 unidades por día, salvo los miércoles que son el día en el que están en promoción con un 20% de descuento y superan holgadamente esa cifra.“A veces nos llama alguien a última hora y nos pide que lo esperemos que viene de Ituzaingó o de San Isidro con antojo de triples de miga.Nunca supimos cómo los pasaron por la Aduana peroOtra persona nos dijo que los llevó a Japón”, se enorgullece Scorzato.El descendiente de Angelo Lucca agrega que otra de las “vedettes” de las vitrinas de la firma son las medialunas, elaboradas “con la mejor manteca”. “Una caja de 20 kilos de manteca cuesta 20.000 pesos y una con el mismo peso de margarina, unos 7.000. Por eso”, argumenta.A su lado, Hugo Mansilla asiente.Es el encargado de elaborar“Si tengo que elegir algo para llevar a casa para compartir con mi familia son las medialunas. No lo dudo”.En cambio, Andrea, una de las encargadas de venta, se inclina por los sandwiches: “Nada como llegar a casa y comerme un tostado de pollo y queso. Los voy a extrañar mucho cuando me jubile. ¡Voy a tener que venir a comprar!”.Para producir esas delicias, la enorme cuadra del local de la calle Moreno reúnemaquinaria histórica, como un torno (una mesa de amasado) de madera con más de 70 años de vida,, y una sobadora para pan inglés (el de miga) que acaban de estrenar.Los hornos supieron ser a leña pero por cuestiones bromatológicas fueron reconvertidos para funcionar a gas. “Conservamos algunos de los equipos porque apuntamos a la producción artesanal. La amasadora es para que los empleados no tengan que hacer tanta fuerza”, sintetiza Scorzato, y agrega que los empleados son uno de los baluartes de la “pana”, e invita a Mansilla a contar“Es un buen momento para comprar maquinaria y capitalizarse -indica el socio encargado de compras-. Este local atravesó todas las épocas:. La bolsa de harina de 25 kilos pasó de 1200 pesos más IVA a 1800, un aumento del 30%. Pero el consumo se mantiene”.Sobre el presente de la panadería, Scorzato cuenta que buscanmás sandwiches vegetarianos, nuevos sabores como el “Caesar” con los ingredientes de la famosa ensalada o el de pizza, tortas frutales y una renovación constante. “Últimamente se consume mucho la mortadela. Quién sabe, tal vez hagamos un sandwich de miga que la tenga”, adelanta, sabedor de que clientes de todas partes llegarán a la esquina de Luján para probarlo.