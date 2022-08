Ya se venden los pasajes para el servicio de trenes entre CABA y Pehuajó

(Foto: Archivo Télam)

🚉 Ya están a la venta los pasajes para viajar a Pehuajó.



Tras 7 años, desde el viernes 5/8 circulará con un servicio semanal parando en Haedo, Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares.



Pasajes con descuento en👉🏼 https://t.co/HRq0iHjuCv #ElTrenNosUne pic.twitter.com/IAS6I9cegG — Trenes Argentinos (@TrenesArg) August 2, 2022

Los pasajes para el tren que une Once con Pehuajó , inaugurado el último 22 de julio,, según informaron fuentes de Trenes Argentinos.}La prestacióny tendrá paradas enLos usuarios y usuarias pueden comprar sus ubicaciones en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web (con un 10 % de descuento). Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) utilizarán el tren sin cargo.El nuevo servicio se agrega a los que salen de Once a Bragado los lunes y viernes a las 18:35 y que retornan los lunes a las 2:30 y los miércoles a las 5:20.Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en