Temen por una nueva ola de calor en España, con temperaturas mayores a 40 grados

Las altas temperaturas que afectan a España desde el pasado domingo, con ciudades que superaron los 42 grados, continuarán hasta el miércoles,"Es posible que desde el domingo pasado hasta, al menos, el miércoles 3 o el jueves 4 de agosto, se superen los umbrales de intensidad, persistencia y extensión necesarios para poder catalogar a este episodio de altas temperaturas como ola de calor, por lo que, de confirmarse, esta sería la tercera ola de verano de 2022", dijo el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, a Europa Press.El pasado domingo se superaron los 40 grados en los valles del Miño, Tajo, Guadiana y Guadalquivir y se llegó a 42,5 en Montoro, localidad de la provincia de Córdoba, y 42,3ºC en El Granado, según consignó la agencia de noticias DPA., con un calor que seguirá aumentando este lunes y martes y que empezará a descender entre el miércoles y jueves, cuando se desarrollen lluvias y tormentas en las zonas montañosas del centro y este peninsular.Del Campo indicó queen los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir y habrá noches tropicales en las que no se bajará de 20 grados en amplias zonas del Mediterráneo, en la cuenca del Ebro, en la zona centro y en la mitad sur, e incluso noches tórridas en puntos de la costa mediterráne en Madrid, con motivo del "efecto isla de calor".Este nuevo episodio de fuerte calor no será, sin embargo, tan potente como la extensa ola de julio que, según datos provisionales,De manera paralela al calor,, sobre todo en zonas de montaña del norte, centro y este de la Península, y Del Campo no descarta que se extiendan también a zonas llanas y que puedan ser localmente fuertes y acompañadas por vientos intensos y caída de granizo.Las temperaturas en ciudades como Barcelona, Almería, Cáceres, Toledo y Madrid probablemente no bajarán de 25 grados con noches calurosas y durante el día pasarán de 41 grados en Badajoz, Córdoba y Toledo., adelantó el portavoz de Aemet y agregó que para el miércoles se prevé que el mercurio baje en el norte y en el oeste, pero que siga sin cambios o incluso suba en el resto del país.Con menor intensidad prevista que la ola anterior, hacia el jueves podría comenzar a notarse un ligero alivio, aunque las previsiones no son concluyentes, publicó la agencia de noticias AFP. dejaron más de 500 muertes ligadas al calor , según indicó entonces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.Los datos provisionales de junio, con una temprana ola de calor, y julio hacen prever que este verano pueda terminar entre los más cálidos de los que hay registros en España, dependiendo del comportamiento de agosto, según indicaron desde Aemet.