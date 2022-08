“En tres meses podríamos desarrollar una vacuna contra una nueva variante del coronavirus"

Vacuna argentina contra covid-19 VER VIDEO

Bióloga de la Universidad Nacional de Mar del Plata y Doctora en Inmunología en la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Conicet y especialista en inmunología. Foto: Leo Vaca.

"Cuando hice el doctorado ya estaba orientada totalmente al desarrollo de vacunas, así que es mi gran meta", expresó Cassataro. Foto: Leo Vaca.

Cassataro lidera el equipo de investigadores que desarrolló la vacuna nacional ARVAC Cecilia Grierson contra la Covid-19, que está en fase clínica. Foto: Leo Vaca.

Vocación y trabajo en equipo

"Tener la capacidad de producir nuestras vacunas nos da independencia, nos permite sustituir importaciones, generar divisas", expresó Cassataro. Foto: Leo Vaca.

Eles un moderno edificio de diseño sobrio y rectangular, rodeado por otros, de aspecto fabril o futurista, dentro de un antiguo playón ferroviario devenido en Campus universitario. Sus cuatro pisos de laboratorios modernamente equipados no tienen nada que envidiarle a las mejores universidades y centros de investigación extranjeros, aunque están emplazados en el corazón del municipio suburbano de San Martín, que vivió épocas de crisis y esplendor como “Capital Nacional de la Industria”.Allí, en el laboratorio de Inmunología que dirige, se gestó el proyecto de la, y si todo sale bien, estará disponible para ser aplicada entre fines de este año y comienzos de 2023.Bióloga de lay Doctora en Inmunología en la, investigadora dely especialista en inmunología, enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas, Cassataro está al frente de un equipo de 9 personas. Este grupo, junto a investigadores y profesionales del laboratorio y la Fundación Pablo Cassará desarrollaron la vacuna nacional que en marzo de este año obtuvo la aprobación de lapara comenzar la fase I de ensayos en humanos, todo un hito para la ciencia argentina.Entre una videollamada internacional y una reunión con su equipo, Cassataro dialogó con Télam-Confiar en su mesada de trabajo sobre la vacuna nacional, su importancia y los desafíos.Juliana Cassataro: Es una vacuna de segunda generación para la Covid-19. Esto quiere decir que ya no tiene la secuencia del virus de Wuhan sino que. Está pensada además como una vacuna de refuerzo para personas ya inmunizadas, y que puede adaptarse a las variantes de circulación locales y regionales. La plataforma con la que fue desarrollada es una tecnología ya conocida y de la que hay capacidad instalada en nuestra región, basada en proteínas recombinantes. Es la misma que se usa para producir vacunas dedesde hace décadas.J.C.: Nosotros veníamos trabajando en vacunas y adyuvantes a nivel pre clínico, no en humanos, desde hace 20 años, probando diferentes plataformas. Yo hice mi tesis doctoral en vacunas. En marzo de 2020 hubo un llamado de ideas proyecto Covid-19 por $ 6 millones de pesos y nos presentamos. Con ese monto no se puede hacer una vacuna. Por eso propusimos buscar prototipos y desarrollar metodologías para estudiar la respuesta inmune.En octubre 2020, cuando vimos que teníamos prototipos que daban buena respuesta inmune, hablamos con lapara ver de transferirlo a una empresa, porque queríamos que sí o sí se produzca en Argentina.Ellos nos contactaron con el Laboratorio Pablo Cassará, que tiene una planta de proteínas recombinantes y buenas prácticas de manufactura. Ahí tuvimos que cambiar algunas cosas, ya enfocados en lograr una fórmula con una escala de producción que llevara a un precio accesible.J.C.: Hoy trabajamos en un grupo amalgamado con la gente de, inmunólogos, gente de producción y de procesos, médicos y farmacéuticos. De la empresa hay por lo menos 30 personas trabajando en este proyecto. Durante todo 2021 se hizo el desarrollo farmacéutico y todos los ensayos con la vacuna producida en la planta. En diciembre presentamos a ANMAT los resultados preclínicos y en marzo de este año nos dieron la aprobación para empezar la fase I de ensayos clínicos. Estamos probando el prototipo de vacuna de refuerzo con cambio de variante en 80 individuos vacunados.J.C.:Todo el desarrollo farmacéutico de la vacuna está listo y sabemos que la vacuna es estable en heladera al menos 6 meses. Ahora estamos terminando la fase 1 de ensayos clínicos de seguridad. En tres meses o un poquito más se va a ingresar a la fase 2 y 3 donde se evalúa la respuesta inmune en mayor cantidad de población. Cuando tengamos los resultados de la fase 2 / 3 se podría pedir el registro a la ANMAT y laJ.C.: Si bien hay vacunas desarrolladas afuera que podemos importar o fabricar acá,. Si aparece una variante del coronavirus que escapa a la respuesta inmune, en tres meses podemos desarrollar una vacuna para la nueva variante y no tener que estar esperando que nos lleguen las vacunas de afuera.Además, a nivel tecnológico, nos permite tener esa plataforma disponible para futuras pandemias y virus.El equipo que lidera Cassataro está conformado por las y los investigadores, y las y los becarios. “Somos un grupo y estamos juntos a la par”, dice la investigadora, parafraseando a Pappo.Ante la observación sobre la mayoría femenina, Cassataro remarca: “En Ciencias de la Vida es habitual que haya más mujeres, lo que en realidad llama la atención es que una de ellas esté al frente. Si yo fuera varón, no me preguntarían por qué hay más mujeres en mi equipo”.J.C.: No sé si hay algo puntual. Desde chica, los cuentos que leía, los juegos que jugaba, todo lo que era la naturaleza a mí me encantaba.. Después en la secundaria tuve muy buenos docentes de Biología y eso me motivó a estudiar la carrera. La cursé en Exactas en Mar del Plata, ahí la carrera está totalmente orientada a la ciencia, te forma como científico/a.J.C.: Cuando era chica o cuando elegí la carrera no. Pero cuando hice el doctorado ya estaba orientada totalmente al desarrollo de vacunas, así que es mi