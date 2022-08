Sociedad

24-08-2022 10:15 - En formato presencial

Innovación y medios: mañana arranca la 10° edición de la Media Party

Desde el 25 de agosto, referentes de grandes medios como The New York Times, The Washington Post, The Guardian y The Vox brindarán charlas, talleres y conferencias magistrales en Ciudad Cultural Konex, con entrada gratuita.