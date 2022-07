El conductor que chocó en la General Paz de contramano y alcoholizado nunca tuvo registro

El Volskwagen Gol que circulaba de contramano impactó de frente contra una camioneta Berlingo. (@aleginart)

El utilitario quedó semidestrozado. (Imagen de tv)

Un automovilista que circulaba alcoholizado, sin licencia registrada y a contramano por la avenida General Paz chocó esta madrugada de domingo a otro vehículo, en el barrio porteño de Mataderos, con un saldo de tres personas heridas, confirmó esta tarde el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),“¿Qué puede causar que un auto vaya de contramano por la General Paz? Respuesta: el alcohol. Esta locura -que afortunadamente no mató a nadie- fue provocada por un conductor de 25 años, de Lomas, totalmente borracho”, tuiteó Carignano.“Según nos confirmó el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro,”, agregó.El siniestro tuvo lugar antes de las 6, cuando un automóvil Volkswagen Gol subió a la autopista por el ingreso Alberdi en dirección contraria a la circulación vehicular y a poco de andar impactó a un utilitario marca Citroën Berlingo en la mano que va hacia el Riachuelo, a la altura de Emilio Castro.Producto del choque,y fueron trasladados al hospital Santojanni, donde se recuperan de los politraumatismos sufridos, sin riesgo de vida.El conductor del Gol, un joven de 23 años de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, fue sometido a un test de alcoholemia y narcotest para determinar si su conducta imprudente estuvo motivada por el consumo de sustancias, lo que posteriormente se confirmó para el alcohol.“Sabemos que hay muchos problemas por resolver en nuestro amado país, pero no perdamos de vista queEs urgente tratar la ley de #AlcoholCero en Diputados para que pesadillas como estas no vuelvan a ocurrir”, continuó Carignano en un hilo de tuits.“El conductor no tiene licencia registrada, por esto desde Agencia Nacional de Seguridad Vial vamos a emitir un alerta a todos los CELs (Centros de emisión de licencias de conducir) del país para que al momento de presentarse no la pueda obtener”, añadió.En la causa interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, que imputó al conductor del Volkswagen Gol por lesiones.