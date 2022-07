Ecointensa: Cómo contaminan las colillas de cigarrillo

Ecointensa: cómo contaminan las colillas de cigarrillos VER VIDEO

¿Sabías que las colillas de cigarrillo contaminan? El pasado 12 de Julio la organización Ecohouse publicó el Informe General sobre Colillas de Cigarrillos, el cual da a conocer la composición de los cigarrillos y su impacto ambiental. Del informe se desprende que las colillas son el residuo más abundante de la vía pública, y no solo en Argentina, sino que a nivel mundial.Se estima quelo que equivale a unas 18.000 millones de colillas por día aproximadamente.Los cigarrillos están compuestos por tres elementos principales: tabaco, papel y filtro. Este último se incorpora para retener las sustancias químicas nocivas para la salud presentes en el cigarrillo y que no lleguen a nuestros pulmones. Pero, una vez que se consume el cigarrillo estas sustancias nocivas podrían ser liberadas al ambiente con el correr del tiempo, lo que convierte a la colilla en un residuo peligroso.Pero, ¿cómo llegan al ambiente? Según una encuesta realizada a más de 10.000 fumadores y fumadoras en el marco de la campaña #ojoconlacolilla , el 70% afirmó tirar la colilla al piso, ya sea en áreas urbanas o en la naturaleza.y así llegan hasta los arroyos, ríos y océanos. Cuando las colillas se degradan en un medio acuático, una sola puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Asimismo, pueden ingresar al cuerpo de forma indirecta a través de la cadena alimentaria y provocar efectos adversos en la salud.Al día de hoy, la industria tabacalera no tiene un rol específico en la gestión de este residuo, por este motivo es importante trabajar en la implementación de normativas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que trasladen a la industria tabacalera la responsabilidad de los impactos que tienen sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida.Mientras esperamos y pedimos que salga esa ley, podes sumarte a la campaña #ojoconlacolilla y seguir informandote sobre esta situación!