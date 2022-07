Tiempo llega a la radio y multiplica su voz con un nuevo punto de encuentro

Foto: Diego Díaz

Foto: Diego Díaz

Las Madres y otro sueño hecho realidad Cuando el jueves 24 de noviembre de 2005 la AM530 salió por primera vez al aire todos sabían que no sería una radio más. Era un enorme paso político y comunicacional. Luego de años de luchas, las Madres por fin contaban con una radio propia.



Pasaron casi 20 años y el sueño hecho realidad alcanzó una solidez y llegada cada vez más determinantes. Según la consultora Proyección, hoy la AM 530 se encuentra entre las diez radios más escuchadas de AMBA. Nada mal para un proyecto independiente que informa sin concesiones y debe coexistir con multimedios corporativos con presupuestos multimillonarios.



2022 es otro año de crecimiento para la AM 530. Los oyentes que buscan una mirada de la realidad comprometida con los intereses de los que menos tienen saben que pueden confiar en la radio de las Madres. La consolidación de los ciclos más convocantes y la incorporación de nuevas propuestas potenciaron una programación audaz. Los programas de Horacio Verbitsky (El cohete a la luna, domingos a las 9), Sandra Ruso (Jugo de limón, lunes a viernes, a las 20), Daniel Tognetti (Siempre es hoy, lunes a viernes a las 9) y Adrián Murano (Verdades afiladas, lunes a viernes a las 18) son algunos de los emblemáticos.



Este año la propuesta es más integral. Además de las novedades en la programación, se desarrolló una estrategia comunicacional pensada para multiplicar audiencias digitales. El lanzamiento del sitio web en abril pasado, en el 45º aniversario de las Madres, es otra de las iniciativas en esa dirección.

Por primera vez,llega a la radio. Todos los sábados de 11 a 13 horas, el diario estará presente con su potencia colectiva enen una nueva -una más- aventura cooperativa. Además de darle otra dimensión a nuestra agenda informativa, el programa establece un vínculo todavía más directo entre la comunidad y nuestra redacción. «La idea es poner un pie sobre un formato en el que todavía no estábamos. Es una buena oportunidad para poder hacer llegar la mirada de Tiempo y esa voz colectiva que nos caracteriza desde otro lugar y con las herramientas propias de este soporte», anticipa Alejandro Wall, quien encabezará el proyecto junto a Luciana Rosende, Aldana Somoza y Sebastián Feijoo.Con una propuesta más distendida y siempre con la información como base, Te aviso con Tiempo cubrirá las temáticas que el medio ya cuenta día a día en el sitio web y en la versión impresa de cada domingo. «Son momentos donde poder analizar, reflexionar, dar testimonio y visibilizar luchas se vuelve muy importante. Es algo que siempre ha estado en el centro de las intenciones del diario. Trataremos de hacerlo con humor, sin solemnidad y dándole lugar a las y los artistas populares», dice Wall, que en radio también trabaja en Pasaron Cosas y Era por abajo. El aporte de Rosende llega desde información general, sección en la que desarrolla temáticas de educación, salud y derechos humanos. La mirada cultural estará a cargo de Feijoo, editor de espectáculos, mientras que Somoza –coordinadora de redes sociales– se enfocará en temáticas de géneros y una sección para jugar con las fake news. Fuera del aire, organizando y administrando los tiempos, Ayelén Barberis estará a cargo de la coordinación general.De cualquier modo, el equipo será aún más amplio y la palabra se repartirá entre toda la redacción. En el aire, el programa desplegará todas las secciones, columnistas y periodistas que forman parte del diario autogestivo. «El salto a la radio es todo un desafío. Y se encara de forma colectiva, como todo en Tiempo. Por eso más allá de las voces que se escuchen todos los sábados, habrá detrás múltiples voces. Así como la decisión de empezar el programa y el nombre se definieron en conjunto, la idea es generar un espacio de información y reflexión que transmita esa diversidad», sostiene Rosende acerca del nuevo proyecto en un espacio cuya identidad tiene un lazo con la cooperativa. Se trata nada menos que la radio de las Madres de Plaza de Mayo, un lugar donde se refleja su historia y sus luchas. «Es una alegría hacerlo en la 530 Somos Radio, una emisora con la cual compartimos valores, miradas y deseos de una Argentina más justa e igualitaria», dice Feijoo. Wall refuerza la idea: «Sabemos lo que significa esta radio por la lucha de las Madres. De ellas hemos aprendido mucho. Fueron y son un sostén para llevar adelante nuestro diario».Te aviso con Tiempo, que comenzará el próximo sábado, también es una oportunidad para consolidar el crecimiento del medio recuperado por sus trabajadores y trabajadoras en abril de 2016. «Ya no somos un diario o una web, sino un medio con una identidad periodística concreta que nos vamos adaptando a los distintos formatos para ampliar nuestra potencia, voz y llegada con la comunidad», resume Somoza. Con secciones adaptadas al formato radial, informes desde nuestra redacción y una propuesta más desacartonada, el programa representará el espíritu del diario y le dará un lugar central a la música. «En un día en el que ya terminó la semana laboral, pretendemos que la compañía radial sea para dar una mirada con información, análisis, buena música y charlas que se metan en cada casa y se conviertan en su sonido ambiente», cuenta Wall, sin olvidar el punto de partida. «Desde nuestra conversión como cooperativa fuimos siempre una voz colectiva desde la que intentamos hacer llegar nuestras luchas del gremio de prensa, de otros sindicatos y de las y los trabajadores», agrega sobre la propuesta que también se podrá escuchar de forma online en la web de Somos Radio y a través de nuestro canal de YouTube.También habrá espacio para darle valor a las expresiones culturales que no suelen aparecer en los medios comerciales. «Conocemos de primera mano las dificultades de los artistas y proyectos independientes para encontrar visibilidad. Le daremos espacio a esas propuestas para también dar cuenta de la enorme y rica producción cultural argentina», anticipa Feijoo.Para Somoza, llegar al aire de Somos Radio AM530 también implica acercarse a las audiencias desde otro costado. “Quienes hacemos Tiempo, somos personas que nos gusta el diálogo, el juego, la charla y la radio habilita también la posibilidad de humanizar al medio, conocer a cada una y cada uno de los que formamos el diario digital y papel”, dice. «Somos más que un grupo de trabajadores y trabajadores: somos una comunidad y comunicarnos con esa comunidad a través de la radio es fascinante», remarca Wall.Con formato de magazine, Te aviso con Tiempo será un repaso de lo que pasó en la semana y lo que va a pasar contado de un modo coral a partir de las distintas voces del diario. «Proponemos que sea un espacio que exprese lo colectivo de Tiempo, con una impronta abierta y de rotación hacia al interior de la cooperativa», define Somoza sobre el modo en el que participará el equipo periodístico en las dos horas al aire. «La idea siempre va a ser llevar a la radio lo que se vive en la redacción, con contenido propio y a la vez retroalimentando a los productos que ya hacemos», dice Wall.Con la fuerza y la potencia de lo colectivo, el desafío comenzará el próximo sábado. Aunque seguirá en proceso de construcción con los aportes de la comunidad que ahora tendrá un lugar más cercano para hablar con Tiempo. «La radio habilita ese cruce, es interesante para pensar un espacio de diálogo más directo con la audiencia”, imagina Somoza. «Nos proponemos hacer periodismo riguroso, comprometido y sin solemnidades. Buscaremos informar, acompañar y, si es posible, reírnos con las y los oyentes», sintetiza Feijoo. Lo que viene es encontrarse en el aire. Comunicarse con la audiencia que hace más de seis años sostiene a la cooperativa y con otras nuevas, que también estén interesadas en hacerse escuchar. «