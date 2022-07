Moira Millán: "El chineo es un crimen de odio"

"Creemos que el chineo no se va a abolir sin el compromiso transversal de toda la sociedad civil organizada".

Moira Millán, una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir.

El estado represor, el estado violador y saqueador perpetúa el genocidio y los hacedores materiales salen a decir que somos los mapuches los violentos! ¿Saben ustedes la cifra exacta de nuestrxs muertos por represión, la cantidad de desaparecidxs? pic.twitter.com/wEQd7jU0HB — Moira Ivana Millán (@millan_moira) July 23, 2022

La weichafe mapuche, Moira Millán, que inició la campaña de abolición del chineo, explicó que "se planifica para agredir sexualmente a las niñas indígenas" y comentó que "le pedimos una reunión hace dos meses al presidente, pero no tuvimos respuesta".Una de las fundadoras delsostuvo que el chineo no es una violación aleatoria, sino que "se planifica para agredir sexualmente a las niñas indígenas". Y afirmó que "es un acto criminal y como tal debe ser tratado como crimen de odio y puesto al mismo nivel que un crimen de lesa humanidad".En diálogo con el equipo del programa Voces de los Territorios, la activista opinó que. Y agregó que "el odio que encarnan se materializa en los resquicios de la política pública"."Creemos que el chineo no se va a abolir sin el compromiso transversal de toda la sociedad civil organizada", amplió Millán.La activista manifestó que, y además explicó que "le hemos pedido al presidente una reunión hace dos meses, pero no tenemos respuesta"."Elaboramos una propuesta con diez puntos, lo que le cabe al Estado argentino es empezar a caminar la abolición de un crimen que lleva más de 500 años", añadió.Millán subrayó que "usamos la palabra chineo porque nos remite al origen de la práctica, que tiene una carga colonial y racista".Por último, explicó que la práctica "es a un sector específico que son las niñeces indígenas" y que