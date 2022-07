Las inundaciones en Kentucky dejaron al menos 16 muertos

Las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales dejaron al menos 16 muertos, 6 de ellos niños, y la cantidad puede duplicarse, en las "peores" inundaciones en la historia de Kentucky, señaló el viernes Andy Beshear, gobernador de ese estado del centro-sur de Estados Unidos.



"Malas noticias, 16 muertes confirmadas ahora y habrá muchas más", afirmó en rueda de prensa Beshear, quien estimó que cientos de personas perdieron todo y se tardará por lo menos un año en reconstruirlo.





A house is cleared from a bridge near the Whitesburg Recycling Center in Letcher County, Kentucky. @heraldleader pic.twitter.com/ZcfpgRdzsQ