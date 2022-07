Efemérides del 30 de julio

La historia al día VER VIDEO

- JUAN VERDAGUER. Nace en Montevideo el actor y humorista uruguayo Juan Verdaguer, destacado por sus monólogos de fino humor en Argentina y otros países latinoamericanos. Actuó en once películas, entre ellas “Cleopatra era Cándida”, con Niní Marshall.- PRIMER MUNDIAL. La selección de Uruguay gana el Mundial de 1930, el primero de la historia y del que fue anfitrión, al vencer a la de Argentina por 4-2 en en el estadio Centenario de Montevideo, con goles de Dorado, Cea, Iriarte y Castro y de los argentinos Peucelle y Stábile.- EL ROBLE AUSTRÍACO. Nace en la localidad austríaca de Thal el actor y político Arnold Schwarzenegger, ganador de un premio Globo de Oro, quien filmó más de 40 películas, entre ellas la mayoría de las de la exitosa saga Terminator. Nacionalizado estadounidense y afiliado al Partido Republicano, fue gobernador del estado de California durante dos mandatos consecutivos (2003-2011).- JEAN RENO. Nace en la ciudad marroquí de Casablanca el actor francés Jean Reno, designado Caballero de la Legión de Honor de Francia quien lleva filmadas unas 80 películas, entre ellas el exitoso thriller “El perfecto asesino” (1994).- NERY PUMPIDO. Nace en la localidad santafesina de Monje el exarquero y entrenador Nery Pumpido, titular en la selección argentina ganadora del Mundial de México 86 y miembro del equipo subcampeón en Italia ‘90. Con River Plate, fue campeón de la Copa Libertadores de América y la Intercontinental. Dirigió a Unión de Santa Fe, Olimpia de Paraguay y a Newell 's Old Boys, entre otros equipos.- TORONTO ROCKS. Más de 450.000 espectadores asisten en la ciudad canadiense de Toronto al Festival de Toronto Rocks, en el que actuaron The Rolling Stones y AC/DC, entre otras grandes bandas en beneficio de la lucha contra el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) surgido en China en 2002.- INGMAR BERGMAN. A la edad de 89 años muere en la isla de Faro (Suecia) el guionista y director sueco de cine y teatro Ingmar Bergman, uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Ganó cuatro premios Óscar y seis del Festival de Cannes. Filmó más de 50 películas, entre ellas la exitosa El séptimo sello, obra maestra del cine.- NAVARRO CALEFATO. Miguel Ángel Calefato, de 65 años, y José Luis Navarro, de 54, se casan en el Registro Civil de la ciudad santiagueña de Frías, la primera unión de varones homosexuales amparada por la ley de Matrimonio Igualitario.- JULIO GRONDONA. A los 82 años de edad muere en Buenos Aires el dirigente deportivo Julio Humberto Grondona, fundador del Club Arsenal de Sarandí y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) durante 35 años, desde 1979 hasta su deceso. También fue vicepresidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol..- CONTRA LA TRATA. Se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado en 2013 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de concientizar y proteger los derechos de las víctimas del tráfico de personas con fines de explotación sexual o esclavitud laboral.