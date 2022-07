Salen a subasta 60 artículos por los 60 años de las películas de James Bond

Las doce novelas de Fleming

Para conmemorar el 60 aniversario de las películas de James Bond, la casa de subastas Christie's realizará un remate benéfico a partir del 15 de septiembre, en la ciudad de Londres, donde presentará un total de 60 lotes vinculados a la saga del espía más famoso de todos los tiempos, incluidos películas, afiches, relojes y autos.Se trata de una venta que beneficiará a 45 organizaciones y se realizará on line, desde el 15 de septiembre hasta el 5 e octubre, que se conmemora el Día de James Bond, informó la subastadora en un comunicado.La venta incluirá, desde el primer filme de 1962 hasta la película número 25 de la saga, "No Time To Die", mientras que los últimos seis lotes buscarán celebrar a cada uno de los seis James Bonds que lo interpretaron en la pantalla grande.El lote principal es un vehículode abedul plateado, una de las ocho réplicas de acrobacias construidas para la película por Aston Martin y equipadas con modificaciones de la "Rama Q", estimado entre uno y dos millones de dólares.Además, se realizará una jornada de subasta en vivo, el 28 de septiembre, conEn el caso de Sean Connery, la subasta consiste en una, lote que irá acompañado de un facsímil del guión de trabajo anotado de Berkley Mather para la primera película de James Bond, "Dr. No", rodada en Jamaica. El estimado es de 36.000 dólares.En el caso de George Lazenby, se subastarán, creados para celebrar el 50º aniversario de la película "Al servicio de su majestad", mientras que Roger Moore estará representado por un huevo de atrezzo enchapado en oro y con incrustaciones de Swarovski encargado a Asprey, al estilo de Fabergé.Uncomo James Bond en "Licencia para matar", firmado en el interior del forro de la chaqueta, junto con un juego de cuarenta fichas del Casino de Isthmus, también saldrán a subasta.En el caso del agente 007 que interpretó Pierce Brosnan se subastaráy en el caso del actor Daniel Craig se venderá laque utilizó en "No time to die".Las hazañas de James Bond, un espía del servicio británico, fueron relatadas en unas doce novelas por el célebre creador de la saga, el británico Ian Fleming, fallecido en 1964.Fue en 1953 cuando apareció en el mundo este personaje de misiones arriesgadas y secretas, "con licencia para matar", en la novela de Fleming titulada "Casino Royale".El autor de 007 admitió alguna vez que se inspiró en eventos total o parcialmente reales que ocurrieron durante su carrera en la división de inteligencia naval del almirantazgo de su país. De hecho, Fleming poseía una finca en Jamaica llamada "Golden Eye", que dio título a uno de los volúmenes publicados y que en la subasta incluye una estadía de cinco noches.Algunos de los más destacados objetos de la subasta -de la que participa EON Productions- estarán a la vista del público en la sede de Christie's, 8 King Street, Londres , del 15 al 28 de septiembre, con entrada libre y se pueden ver también en la web christies.com/james-bond.