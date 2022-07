Siete de cada diez argentinos quieren ver más representación LGBTIQ+ en las publicidades

"Argentina es uno de los países más desarrollados del mundo en términos de diversidad e inclusión", aseguró a Télam Martín Tanzariello / Foto: Ramiro Gómez.

El rol de los jóvenes

Del "estigma" a la "naturalización" de la diversidad sexual: el recorrido de las publicidades Un análisis en perspectiva histórica permite identificar cuatro tendencias consecutivas respecto a la forma de representar a la diversidad sexual por parte de la publicidad en la Argentina, que van desde el "estigma" hasta la actual "naturalización", según un estudio de la consultora Ipsos Argentina.



"Para esta investigación sobre 'Diversidad e Inclusión' realizamos un análisis semiótico de más de 200 publicidades de los últimos 20 años para responder a cómo fueron cambiando las representaciones de las distintas identidades de género y orientaciones sexuales", dijo a Télam Martín Tanzariello de Ipsos Argentina.



A partir de ese análisis se segmentó el desarrollo en cuatro diferentes capítulos: "un primer capítulo que denominamos 'estigma', un segundo que denominamos 'salida del closet', un tercero que denominamos 'orgullo' y un cuarto que denominamos 'naturalización'", explicó



La forma estigmatizante de representar al colectivo LGBTIQ+ tuvo su momento de auge hace 20 años cuando "presentaban el tema como un chiste o un problema".



Un ejemplo de esto es la recordada publicidad de Fernet Cinzano "Uno de cada diez hombres es gay" de 2013.



Un segundo momento se denomina "salida del closet" y es aquel en el que las marcas representan el momento en que las personas hacen pública su disidencia, "poniendo el énfasis en las reacciones de aceptación por parte de los familiares, los amigos y la sociedad de este momento".



La publicidad "Perla" lanzada en 2015 por el Banco de la Provincia de Buenos Aires puede funcionar como un ejemplo de esto.



"En una tercera etapa que definimos como 'Orgullo', las marcas intentan representarse a sí mismas como diversas e involucradas con las causas de la diversidad e la inclusión, pero ponen el foco en levantar la bandera sin un claro link con el productos o servicio que ofrecen", dijo.



El ejemplo elegido, en este caso, es el spot "Orgullo" presentado por Sprite en 2019.



"Y finalmente, la última etapa, aquella en la que están muchas marcas actualmente, es la 'naturalización' donde las publicidades intentan representar las identidades de género y orientaciones sexuales en un marco de vida cotidiana y sin poner el foco en ellas sino en los productos y servicios que ofrecen, a través de un marco de vida cotidiana, sin unas referencias directas a esta diversidad", concluyó.



El spot "Mudanza", de la aseguradora Prudential de 2020, es el ejemplo citado por Ipsos en este informe para ejemplificar esta etapa.



La percepción sobre el matrimonio igualitario

Las marcas

Al 67% de los argentinos le gustaría ver más representada a la comunidad LGBTIQ+ en las publicidades y el 53% ha tomado partido alguna vez en contra de expresiones prejuiciosas sobre este colectivo, según una investigación de Ipsos que además muestra que seis de cada 10 encuestados apoyan compañías o marcas que promueven activamente la igualdad.Los resultados corresponden a la investigaciónpresentada este jueves por esta consultora de estudios de mercado, que analiza cuantitativa y cualitativamente "el tratamiento que las marcas hacen de estas temáticas a partir de la mirada de los consumidores argentinos"."Este año empezamos a recibir demandas específicas de nuestros clientes sobre cómo trabajar el tema de la diversidad sexual en sus propuestas o acciones comunicacionales, que era algo que antes no veíamos como preocupación", dijo a Télam Martín Tanzariello, director del área cualitativa de Ipsos Argentina.Tanzariello explicó que comenzaron a llegar consultas muy puntuales como "¿por dónde empiezo a hablar de diversidad?", "¿qué impacto tiene en mis consumidores?" y "¿cuento (como marca) con la información necesaria?".En respuesta a estas necesidades Ipsos elaboró este estudio que en realidad es un, dentro de su serie "Diversidad e Inclusión".Un sondeo realizado a nivel local específicamente mostró que "cuando se le pregunta a los argentinos si están a favor o en contra de ver más personajes o más representaciones LGBTIQ+ en las publicidades, el 67% se manifestó a favor", porcentaje que se eleva a 74% si se toma sólo las respuestas de las mujeres y a 72% si el recorte se hace para los jóvenes."Nosotros con esta investigación no incentivamos la idea de que todas las marcas tengan que trabajar estos temas, pero sí les proponemos tomar conciencia que se trata de una temática sensible y delicada, y también definir cuál es el rol o posición que van a tomar al respecto porque hay expectativa entre los consumidores", dijo.Este dato se evidencia como una tendencia mundial cuando se incorpora al análisis un relevamiento anterior de Ipsos."Ipsos Global realizó un estudio el año pasado que nos confirma que", señaló.También a nivel mundial se verifica la sobrerrepresentación de los jóvenes entre los más preocupados por el tema.Entre la 'generación Z' -los que tienen entre 12 y 25 años- este porcentaje alcanza su máximo de 40%, "lo que está alineado con un estudio de 2019 sobre este grupo generacional, en el que se ve que los temas que llevan como bandera son la diversidad y la inclusión, igualdad de oportunidades y sustentabilidad"."El estudio de Ipsos Global de 2021 muestra que Argentina es uno de los países más desarrollados del mundo en términos de diversidad e inclusión, porque, apuntó Tanzariello."Argentina está 20 puntos por arriba del promedio", destacó.Otro dato que confirma ese escenario es la percepción sobre el matrimonio igualitario."El 73% de los argentinos se ha declarado en 2021 a favor del matrimonio igualitario versus el 48% que había arrojado la misma medición en 2013, lo que implica que", agregó.Además, el hecho de que casi tres cuartas partes de la población argentina vea con buenos ojos al matrimonio igualitario, "ubica al país por encima de todos los de la región; porque en Chile es de 65%, en el caso de México es 63%, en Brasil 55%, en Colombia es 46% y en Perú 35%".Con respecto a la percepción positiva de las compañías y marcas que promueven activamente la inclusión de la diversidad,"El costo para una marca de no incluir estos temas en sus comunicaciones es no cumplir con una expectativa positiva que tienen hoy los argentinos. Otro riesgo puede ser quedar como una marca que no esté a ritmo de los avances y los cambios a niveles sociales y legislativos que están sucediendo en el país y en toda América Latina", explicó.Pero, ya sea porque se introduce el tema de manera forzada o se realiza un abordaje no exento de prejuicios o anacrónico, como el caso del spot "Putin" que lanzó T&C Sports con motivo del mundial de Rusia 2018.El spot fue levantado del aire a las pocas horas por las manifestaciones de repudio cosechadas, al ser identificado como homofóbico y machista."No trabajar de manera respetuosa y adecuada los temas de diversidad e inclusión puede hacer que una marca deje de ser elegida, porque ese tratamiento incorrecto se convierte en una barrera en el vínculo con la marca, y puede empezar a percibirse que no está en línea con los valores y desafíos actuales", dijo.Algo parecido puede ocurrir si los mensajes son leídos como, es decir, incluyendo de manera forzada contenido LGBTIQ+ como estrategia de marketing pero sin sostener a largo plazo y de manera coherente esos mismos valores en otras comunicaciones o en la cultura organizacional de la empresa."Lo importante acá es no solo lo que se muestra puertas para afuera, sino lo que ocurre puertas para adentro, es decir, cómo son tratados en términos de inclusión de la diversidad sus empleados", detalló Tanzariello.El impacto negativo de un mal abordaje "puede ser tal de afectar a su imagen y reputación", cuando el error se convierte en noticia u en objeto de una campaña de boicot en redes sociales o recibe advertencias de organismos estatales.El informe concluye con unque, entre otras recomendaciones, plantea que