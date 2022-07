Un software recrea fielmente a los personajes de "Harry Potter"

El mundo a un clic VER VIDEO

A poco más de 20 años del estreno de la primera película, una artista visual utilizó Inteligencia Artificial para dar vida a los protagonistas de Harry Potter, siguiendo fielmente la caracterización que se hizo de ellos en los libros.Cuando los fanáticos de la saga de Harry Potter vieron por primera vez en carne y hueso a Harry, Hermaione y Ron, se encontraron con personas que jamás habían imaginado. En la adaptación a película, muchas de las características que los escritores atribuyen a los personajes quedan en el olvido y los lectores son los primeros en advertirlo.Por ese motivo, una artista visual y fanática de la saga, conocida en redes sociales como Melbourne Anna, decidió recuperar las descripciones que la autora británica, J.K. Rowling, había escrito para sus personajes y convertirlas en imágenes. Pero a diferencia de otros artistas, esta creadora de contenido no utilizó ni lápiz ni papel para producir los retratos, sino una herramienta digital, el software desarrollado por ArteBreeder.ArtBreeder es un sitio web de arte colaborativo basado en el aprendizaje automático. Según explican en su página oficial, la herramienta fue lanzada en 2018 por el ingeniero Joel Simon y se utiliza para crear “obras de arte originales” a partir de las denominadas redes generativas antagónicas o GANs, por sus siglas en inglés. Se trata de un uso visual de la IA capaz de aprender y reproducir conceptos, pero no de imaginar, es decir, de crear desde la nada.El resultado es una imagen hiperrealista que el usuario puede alterar para darle su impronta. Cuando se trata de rostros humanos, los usuarios tienen la posibilidad de modificar más de 30 atributos, incluidas la edad, el tono de la piel y la expresión emocional. Eso fue lo que hizo Melbourne Anna con los retratos de Harry Potter.En una entrevista con el portal de noticias Bored Panda, la artista explicó que el proyecto comenzó porque no podía encontrar una ilustración de Hermione que fuera fiel a la descripción que se hace ella en los libros. “Vi las películas y, aunque me gusta Emma Watson, siempre pensé que era demasiado hermosa para ser Hermione… No pude encontrar ninguna interpretación de ella que fuera precisa, así que terminé haciéndola yo misma. A la gente pareció gustarle tanto que decidí hacer más personajes”.Melbourne Anna publicó sus retratos en Reddit, una plataforma social con más de 52 millones de usuarios activos, y al ver la buena recepción continuó con la recreación de los rostros de Harry Potter, el protagonista de la saga, y Ron, su mejor amigo. Al momento, ya lleva producidas 33 imágenes que fueron compartidas por fuera de Reddit.Esta herramienta digital se usó para recrear a los personajes principales de otras sagas exitosas cuyos libros también se llevaron al cine. Retratos precisos de Bella Swan y Edward Cullen, protagonistas de Crepúsculo, y de los hermanos Cersei, Tyrion y Jaime Lannister de Game of Thrones también circulan en Internet.