Rigen alertas amarillas por fuertes vientos, nevadas y tormentas en siete provincias

El alerta por nevadas es para el sudoeste de Santa Cruz, en las zonas cordilleranas de Güer Aike y el Lago Argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves alertas amarillas por vientos para, mientras que rige otra alerta por nevadas para elSegún indicó el organismo, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego se verán afectadas en su totalidad porcon velocidades entre 50 y 65 km/h, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 km/h.La alerta abarca también el sur de Chubut en las localidades de Sarmiento, la meseta de Escalante, el sudoeste de Florentino Ameghino y la meseta y cordillera del Río Senguer.En tanto, para la localidades salteñas de Rivadavia, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, General José de San Martín y las yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria rige unacon velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.También se verán afectadas las cordilleras de Antofagasta de la Sierra y de Tinogasta, en Catamarca, y las cordilleras de General Lamadrid y de Vinchina, en La Rioja.Para esas zonas se esperancon velocidades entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h, según precisó el SMN.A su vez, hay unade variada intensidad en el sudoeste de Santa Cruz para las zonas cordilleranas de Güer Aike y el Lago Argentino.La nieve acumulada puede alcanzar entre 40 y 50 cm, mientras que los valores máximos se esperan en zonas más elevadas.Asimismo, se emitió otra alerta amarilla para gran parte de Entre Ríos porSe espera que algunas sean localmente fuertes y estén acompañadas por ráfagas, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.En este marco, el organismo recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.Además sugiere no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, prestar atención ante la posible caída de granizo, mantenerse al tanto de las informaciones de las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.El nivel amarillo de alerta indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, explicó el SMN.