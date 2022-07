Kreplak: "Argentina es pionera en vacunar contra la covid a menores de 3 años"

Se intentará "aprovechar que a los niños que vayan se les apliquen alguna otra vacuna que tengan que darse del calendario".

Cómo darán los turnos

Este lunes, el gobernador Axel Kicillof y el ministro anunciaron en conferencia de prensa la habilitación de la inscripción para esa franja de la población, lo que puede realizarse en la página vacunatepba.gba.gob.ar o desde la app Vacunate PBA.

El ministro de Salud bonaerense, reiteró que cuando la Anmat "termine de validar los lotes" de vacunas Moderna contra el coronavirus para niñas y niños a partir de los 6 meses y hasta los 3 años que llegaron al país, comenzarán la entrega de turnos para iniciar la inmunización, y destacó el lugar de Argentina como "pionera en aplicar" las dosis en esa franja etaria."Hasta ahora no había en el mundo vacunas que hayan demostrado su eficacia y seguridad en el sector de 6 meses a 3 años; lo lograron dos vacunas y una la tenemos disponible en el país; ahora estamos esperando que la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) termine de validar los lotes y estaremos dando los turnos", dijo Kreplak en declaraciones a radio Provincia.porque; por eso se empiezan a colocar a partir de los 6 meses", explicó Kreplak, quien destacó que Argentina es uno de los países pioneros en inmunización en esa franja etaria gracias a "la experiencia en planificación de políticas sanitarias".El ministro sostuvo quy dijo que se intentará "aprovechar que a los niños que vayan se les apliquen alguna otra vacuna que tengan que darse del calendario".En ese sentido, recordó que hubo un caso de sarampión en el distrito, y destacó que se busca "evitar que aparezca algún otro brote como hubo en 2019".Sobre la vacuna contra la Covid-19 a la población de 6 meses a tres años, Kreplak destacó que "la experiencia demostró su eficacia" y precisó que se aplica en Estados Unidos y Canadá, pero remarcó que "Argentina es uno de los primeros países en aplicarla, como sucedió con los niños de 3 a 5"."Esto tiene que ver con la experiencia que tiene nuestro país en la planificación de políticas sanitarias especialmente vinculadas a inmunizaciones y la investigación científica que produjo la provincia de Buenos Aires para mostrar la efectividad y seguridad de las vacunas. Por eso no llama la atención que seamos uno de los pioneros también en esta materia", comentó.Sobre ese punto, dijo que Argentina fue uno de los primeros países que empezó a vacunar "el mismo año que comenzó la pandemia (2020)" y que eso "nos permitió enfrentar el segundo año de la pandemia con la mayoría de los trabajadores y la gente adulta inmunizada y eso redujo la segunda ola".En cuanto a la población infantil, reconoció que no es la más afectada por el coronavirus, pero resaltó que "las vacunas son seguras" y que por eso "hay que vacunar a todos, porque a todos les generará beneficios".El Gobierno bonaerense también anunció ayer que desde la primera quincena de agosto la población de 3 y 4 años podrá recibir la dosis de refuerzo (después de cuatro meses de la dosis anterior) sin necesidad de solicitar turno previo.