Chubut declaró la emergencia climática en las zonas afectadas por el temporal de nieve

Se extendió la suspensión de clases también este miércoles para todas las escuelas de la Región I y III, y parcialmente para establecimientos de la Región IV y V.Foto: Archivo.

En la zona afectada por la ola de frío operan efectivos de Vialidad Nacional y provincial con maquinaria pesada. Foto: Lago Puelo Gentileza Gioia Claro.

El Gobierno de Chubut declaró la "emergencia climática" por 30 días para localidades de la comarca andina y de la meseta central que se vieron afectadas por intensas lluvias y nevadas, en tanto continúa la suspensión de las clases en gran parte de la provincia."Hemos decidido declarar la emergencia climática por 30 días en las zonas de la provincia afectadas por intensas precipitaciones y nevadas", informó el gobernador Mariano Arcioni y anunció que "se afectará una partida de recursos provinciales por 70 millones de pesos que se están depositando en las cuentas de los municipios y comunas rurales".Según precisó la Subsecretaría de Información Pública chubutense,El gobernadorpara asistir a las zonas afectadas para completar la ayuda con recursos propios de la provincia.Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Héctor Miguel Castro, quien coordina la labor de los distintos organismos para contener los efectos de la ola de frío, indicó a Télam que "por suerte no tenemos evacuados ni casos graves"."El temporal ha sido muy fuerte y de eso doy fe porque hace 25 años que vivo en Cholila (comarca andina) y, pero todo se va solucionando gracias al compromiso de los trabajadores estatales, sobre todo del área de servicios públicos", afirmó.Castro explicó que "las cuadrillas debieron abocarse a la tarea de energizar varias localidades que se habían quedado sin luz y consecuentemente dejaron de potabilizar agua y quedaron incomunicados con la telefonía móvil, pero todo se va recuperando de a poco".para el despeje de las rutas bloqueadas por la nieve, con apoyo de la Subsecretaría de Protección Civil y la Dirección de Bosques que aportan recursos humanos y material para extraer los árboles caídos sobre la traza vial.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y Familia del Chubut, Mirta Simone, indicó a Télam que su área intervendrá "en la segunda fase, que es la de llegar a las familias vulnerables ni bien disminuyan los efectos climáticos", pero destacó que ya se dio "el primer paso reforzando las partidas para el llamado Plan Calor".La funcionaria reconoció que "a veces no alcanza solo con enviar recursos porque en muchos casos en el territorio no hay elementos para comprar, como por ejemplo velas, que a uno le parece un elemento menor en la vida cotidiana pero es vital en situaciones de lejanía, falta de combustible o cortes de energía".Además, el Ministerio de Educación del Chubut informó queLas vacaciones de invierno en el sistema educativo del Chubut terminaron el viernes, por lo que el lunes de esta semana debió darse el regreso a clases, lo que no ocurrió hasta el momento en las escuelas afectadas.