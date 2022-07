Extendieron la suspensión de clases en varias localidades de Chubut

La ola de frío que afecta a la provincia, con intensas lluvias y nieve que complican el desplazamiento.

Elsuspendió por segundo día consecutivo el dictado de clases en las escuelas de variasdebido a la ola de frío que afecta a la provincia, con intensas lluvias y nieve que complican el desplazamiento y, en algunos casos también, afectan los servicios de luz y agua.Tal como ocurrió este lunes, primer día del reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno, la cartera educativa informó en un comunicado que "que afecta a gran parte del territorio chubutense, con, este martes no se realizará el dictado de clases en escuelas de la Región I y III, junto a establecimientos de la Región IV y uno de la Región V"."La decisión de dar continuidad a la medida (de suspensión de clases) fue tomada por autoridades del ministerio tras el correspondientea los establecimientos educativos", agregó e indicó que también hay problemas de falta de agua y electricidad que sufren varias escuelas producto del temporal.El Ministerio de Educación precisó, además, que "hay que realizar una limpieza de patios y espacios comunes en los establecimientos, muchos de ellos cubiertos de nieve, para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento".Las localidades y parajes que no tienen clases este martes son Las Golondrinas, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Leleque, Buenos Aires Chico, El Maitén, Colonia Cushamen, Cushamen Centro, Ñorquincó, Fofo Cahuel, El Blanco, Cholilla, Lago Rivadavia, incluida en la Región I del sistema educativo que se localiza sobre la comarca andina, sobre el extremo noroeste del Chubut.Además no se dictan clases en las escuelas de Esquel, Trevelin, El Percy, Tecka, Colan Conhué, Aldea Epulef, Gobernador Costa, José de San Martín, Río Pico, Atilio Viglione, Corcovado, Carrenleufú, Cerro Centinela, Lago Rosario, Sierras Coloradas, Los Cipreses, Aldea Escolar, Costa del Lepá, Gualjaina, Costa del Chubut y Paso del Sapo; de la región III,A esas localidades se suman Paso de Indios, Los Altares, Las Plumas, El Mirasol, Cerro Cóndor, Telsen, Gastre, Gan Gan, Lagunita Salada, El Escorial, Blancuntre, Yala Laubat y Chacay Oeste de la meseta central, encuadradas en la Región IV del sistema educativo, más Aldea Apeleg de la Región V."La medida se tomó ante la presencia de nieve en la zona, con más de 40 cm. acumulados, lo que dificulta la llegada de alumnos y docentes", indica el comunicado oficial.