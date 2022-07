Condenaron a 7 años de prisión al productor de modas acusado de abuso sexual

(Foto: Javier Corbalan)

(Foto: Javier Corbalan)

(Foto: Javier Corbalan)

Los jueces de lacondenaron este lunes, por unanimidad, al productor de modaa la pena de siete años de prisión efectiva por el delito deen perjuicio de una de las seis víctimas que lo denunciaron, mientras que en los otros cinco casos fue absuelto por el beneficio de la duda.Rangeón fue considerado por los jueces Gabriela Romero Nayar, Pablo Farah y Mónica Faber comoen perjuicio de CFR, por lo que ordenaron su traslado a la Unidad Carcelaria 1, de la capital salteña.En tanto, en el mismo fallo y también por unanimidad, el hombre fuepor la aplicación dela, de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de SYG; abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de JPRP; abuso sexual simple en perjuicio de MLB; abuso sexual simple continuado en perjuicio de MPGE; y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de CVA.“Pido que se haga justicia, me declaro inocente y vuelvo a encomendarme a Dios”, expresó Rangeón, al pronunciar sus últimas palabras, antes que el tribunal se retirase a deliberar.Luego, consideró que “de ninguna de las mujeres que me han denunciado”, y manifestó que “jamás” tuvo “ningún problema ni una situación parecida a esta" y que "han pasado mil alumnas de cursos de actitud personal y entre 300 y 400 modelos por mi agencia”.Asimismo, expresó que no tiene “resentimiento” en contra de quienes lo denunciaron, sino “todo lo contrario”, y destacó que en algún momento “he querido” a la primera de las denunciantes, con quien apuntó que mantuvo una relación amorosa y a la que acusó de un “ensañamiento" en su contra "que no viene de ahora, sino de 2015, cuando no aceptó que finalice la relación que teníamos”.“El expediente habla por sí solo”, dijo Rangeón, quien agregó: “tengo la frente en alto, sé qué hice y qué no”, tras lo que se refirió “al sufrimiento” que atravesó por esta causa y habló en contra de los medios de comunicación, que “me usaron, se burlaron, se rieron”.Rangeón afirmó que las denuncias se hicieron “con mendacidades, intencionalidad, algún interés, una de despecho, otra por venganza, odio, enojo”, y acotó que “acá hubo dos expedientes, el de la prensa y el de la justicia”.Tras la lectura del fallo, la abogada de la querella,, anticipó que casará la sentencia, a la que calificó de "", y agregó que, expresó la letrada, quien opinó: "no se si la pena hubiera sido la misma si una de las víctimas hubiera sido la hija de un político" y aseguró que "acá todas las chicas que denunciaron son vulnerables. Será por eso el tipo de condena".En el fallo, el tribunal dispuso que se le realice el correspondiente examen médico y la extracción de material genético al imputado, para su inscripción en el banco de datos correspondiente.A la vez, los jueces hicieron lugar a la demanda civil presentada por la denunciante CFR y, en concepto de daño moral y psicológico, más los intereses.Debido a la absolución por el beneficio de la duda en relación a los otros ilícitos, los jueces rechazaron las demandas civiles interpuestas por las otras cinco denunciantes.Finalmente, se ordenó remitir copias a la fiscalía penal federal de turno por la posible comisión de un delito de su competencia y se dejó además a criterio de la fiscalía la intervención por la posible comisión del delito de falso testimonio de una de las testigos que compareció en el juicio.El proceso oral y público comenzó el pasado 11 de julio, y durante las ocho audiencias prestaron testimonio las víctimas, el acusado y 46 testigos y peritos que intervinieron en la causa.Por el Ministerio Público intervino el fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS) 4, Pablo Rivero, quien el viernes pasado, durante sus alegatos, solicitó la pena de 16 años de prisión por los seis hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio.La defensa del imputado estuvo a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga, quienes pidieron la absolución lisa y llana de Rangeón y, de manera subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda.Por su parte, en la querella y la actoría civil se desempeñaron Domene y Jorge Agüero, quienes pidieron 27 años de prisión en contra del acusado, por los seis casos por los que llegó al juicio.