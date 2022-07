Buscan inclusión, permanencia y egreso escolar de alumnos mediante actividades musicales

La orquesta de Dock Sud que enseña a "disfrutar con pasión de las cosas"

Ezequiel González, coordinador del Coro Grillos Cantores del barrio Las Casitas en Avellaneda, que forma parte del Programa Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires, contó que uno de los beneficios de esta actividad es que "aporta a sus trayectorias escolares, pero también a que los pibes no estén tanto en la calle sino haciendo música", mientras que algunos de sus alumnos destacan que enseña "a disfrutar con pasión de las cosas, no hacerlas solo por obligación".



El coro se encuentra "cerca del Puerto de Dock Sud, en una zona vulnerable. Van unos 30 chicos de entre 6 y 13 años del CEM N° 122 y de las escuelas del barrio, les da una dirección al día a día de los chicos. Aporta a sus trayectorias escolares, pero también a que los pibes no estén tanto en la calle sino haciendo música", describió y expresó que "cantan de todo: cumbia, folklore, temas de ahora y de antaño".



"Les mostramos lo más posible porque tratamos de que la música sea un medio para conocer el mundo. Hace poco fuimos a un encuentro de coros en Mar del Plata y la pasamos genial. Algunos pibes no sólo no conocían el mar, sino que nunca se habían subido a un micro", dijo.



Luego González planteó que "la idea es dejarles a los chicos algo expresado en valores por medio de la música" y narró que "esto impacta en sus vidas porque se generan perspectivas y pertenencia, e incluyen otro lenguaje".



"Además, al hacerlo dentro de la escuela los docentes -que no solo tenemos pasión por la música sino amor por las niñeces- les estamos encima para ver cómo les va en las materias o detectar problemas familiares", aseguró.



Luciana Aranda, una de sus alumnas de 9 años, contó a Télam que además de jugar al fútbol, disfruta de asistir al coro dos veces por semana, del que comenzó a participar hace 3: "Los profes tocan el piano y nosotros cantamos canciones que vamos leyendo en una hoja que nos dan, jugamos y tenemos amigos", relató y sostuvo que "lo más lindo fue cuando fuimos a Mar del Plata a un concierto con mis amigas y amigos".



En esa línea la docente integradora del Coro de la Orquesta-Escuela de Florencio Varela, Liliana Córdoba, contó que el espacio del que participan 1.200 personas funciona en ese distrito desde 2005: "Es maravilloso lo que se logra acá. Es algo que convoca porque se sirve realmente", remarcó y apuntó que "apenas empiezan a tocar un instrumento, ya los consideramos parte de la orquesta".



"Hacemos conciertos en distintos lugares y por boca a boca se van sumando pibes. Estamos en barrios vulnerables y todo lo que hacemos les da sentido de pertenencia. La música, ver algo nuevo, los equipos de trabajo y el saber que los esperamos los convoca", puntualizó.



Para Córdoba, la orquesta "funciona como una familia: el chico que sabe le ayuda al otro, le pone el dedo donde va, lo alienta, le dice que va a poder y los profesores son maravillosos".



"No estamos formando músicos sino seres humanos. Hay chicos que habían dejado el colegio o estaban por dejar porque tenían muchas materias previas y nosotros logramos revincularlos con la escuela", añadió y relató que "por ejemplo, una mamá nos agradeció porque su hijo antes nunca hablaba y aquí prendió a desenvolverse de otra manera; dice que ahora es otro chico y tiene otros canales de expresión".



Bianca Zabala, una joven de 15 años que toca el violín en esa orquesta infanto-juvenil, comenzó a estudiar ese instrumento en 2020 y, al poco tiempo, se decretó el aislamiento por la pandemia de coronavirus por lo que debió continuar sus clases por la plataforma Zoom.



"Tuve muchas frustraciones al principio, me costó aprender. No sabía cómo posicionar el instrumento y me ponía mal. De a poco fui avanzando, aprendí la pasada de arco, a posicionar bien el brazo y la afinación de los dedos. Después de todos esos procesos, ya toco. Ahora ensayo de manera presencial martes y jueves de 17 a 21. Pasé de nivel inicial a orquesta infanto, que es intermedio", describió ante Télam.



"Ya hicimos 5 conciertos. La orquesta suena hermosa. Somos más de 100 personas entre filas de violines, flautas y contrabajos", afirmó la joven y destacó que "el grupo humano es hermoso y sonamos muy lindo".



"Cada obra es mágica. La orquesta requiere mucho tiempo y dedicación. Y el violín me enseñó a disfrutar con pasión de las cosas, no hacerlas sólo por obligación. Además, esto me permitió conectar con mi hermana, que toca la guitarra", reconoció Bianca.