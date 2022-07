Efemérides del 25 de julio

la historia al día VER VIDEO

1945 - JUAN C. CÁRDENAS. Nace en la ciudad de Santiago del Estero el exdelantero y entrenador Juan Carlos Cárdenas, uno de los grandes ídolos de Racing Club. Fue el autor del gol ante el Celtic de Glasgow escocés que le dio a Racing la Copa Intercontinental de clubes en 1967, en partido desempate en el estadio Centenario de Montevideo con victoria de “la Academia” por 1-0.1946 - BOMBA ATÓMICA. Estados Unidos lanza una bomba nuclear en el atolón de Bikini, cerca de las islas Marshall, en el océano Pacífico, la primera que se detona en el mar. La explosión lanzó al aire dos millones de toneladas de agua, arena y coral pulverizados. Fue “el primer desastre nuclear del mundo”, dijo el científico estadounidense Glenn Seaborg, Nobel de Química de 1951.1978 - LOUISE BROWN. Mediante una operación de cesárea, nace en el Royal Oldham Hospital de Manchester (R. Unido) la bebé Louise Brown, la primera persona concebida con un proceso de fecundación ”in vitro”, fuera del útero materno. Louise, “primer bebé de probeta del mundo”, fue sometida a 63 pruebas para comprobar que su estado de salud era “normal”.1980 - BACK IN BLACK. La banda australiana de hard rock AC/DC lanza Back in black, su séptimo álbum y el primero con el cantante Brian Johnson. Vendió más de 50 millones de copias.1984 - SVETLANA SAVITSKAYA. La astronauta rusa Svetlana Yevguénievna Savitskaya se convierte en la primera mujer en caminar por el espacio. Estuvo poco más de tres horas en torno a la estación espacial SALYUT 7 VE-4 EVA 5, lanzada por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)1995 - OSVALDO PUGLIESE. A la edad de 89 años muere en Buenos Aires el pianista, compositor y director de orquesta Osvaldo Pugliese, una de las grandes figuras del tango. En 1986 fue declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos Aires.2003 - NÉSTOR KIRCHNER. El presidente Néstor Kirchner deroga el decreto del exmandatario Fernando De la Rúa que prohibía las extradiciones de acusados por delitos de represión cometidos durante la última dictadura cívico militar.2010 - WIKILEAKS. La organización mediática internacional Wikileaks, fundada por el programador australiano Julian Assange, publica más de 90.000 documentos confidenciales del Pentágono de Estados Unidos sobre la guerra en Afganistán, entre ellos ataques a civiles por parte de tropas estadounidenses y de países aliados.2013 - LEÓN FERRARI. A los 92 años muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra refleja un legado en rechazo a las guerras, los abusos de poder y toda forma de intolerancia social. Fue uno de los cinco artistas plásticos más desafiantes e importantes del mundo, afirmó el diario estadounidense The New York Times.2022 - MUJER AFRODESCENDIENTE. Se celebra el Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora instituido en Santo Domingo el 25 de julio de 1992 en una asamblea de afrodescendientes de 32 países americanos destinada a denunciar el racismo y el sexismo al que son sometidas y promover estrategias para erradicar esos males.