Ezeiza y Aeroparque están operativos pero hay demoras y desvíos

Una veintena de vuelos fueron afectados esta mañana por la intensa niebla en el aeropuerto internacional de Ezeiza y en el aeroparque Jorge Newbery. Foto/Twitter

Por qué los aeropuertos puede operar con niebla

Ezeiza

Aeroparque

Una veintena de vuelos fueron afectados en la mañana del domingo por la intensa niebla en el aeropuerto internacional de Ezeiza y en el aeroparque Jorge Newbery, aunque, informaron fuentes aeroportuarias.En la mayoría de los casos,, cuando la niebla tuvo más intensidad.No obstante, algunos de estos casos se debieron, también, a las consecuencias del denominado "efecto dominó" derivado de las cancelaciones y demoras del pasado sábado, sobre todo en Aeroparque, también por la niebla.El aeropuerto internacional de, el de Air France proveniente de París, que fue reprogramado; mientras que cinco servicios se encuentran con demoras de entre 40 minutos y dos horas y uno solo debió ser desviado, un vuelo de Flybondi proveniente de Iguazú que debía aterrizar a las 2.50., lo que habilita al aeropuerto a mantener los despegues y aterrizajes, aún con mínima visibilidad, razón por la cual la niebla, pese a ser muy intensa por momentos, no impide el movimiento aéreo y solamente aquellos vuelos que no cuentan con la certificación necesaria, se ven obligados a desviarse.Para poder operar en categoría 3En el caso de las líneas aéreas que no cuentan con las certificaciones correspondientes, no pueden operar, aunque el aeropuerto sí esté brindando servicio en categoría 3., lo que le posibilita operar con una visibilidad de 300 metros, lo que permitió, por ejemplo, que el sábado pasado, cuando más densa era la niebla en el sector colindante con el río, la estación aérea metropolitana continuase sus operaciones sin dificultades.Esta situación se replica este domingo, cuando solamente 13 vuelos fueron afectados en la mañana de este domingo, seis de ellos cancelados y reprogramados, cinco que se encuentran en condición de demorados, pero con aterrizaje en breve; y solo dos desviados, ambos de Aerolíneas Argentinas, que debían aterrizar a las 6.40 procedente de Río Grande y a las 6.50 procedente de Río de Janeiro., al menos hasta la tarde de este domingo, en la que se esperan tormentas de variada intensidad.De cualquier manera, y pese a que las operaciones se mantienen y son pocos los vuelos afectados, las compañías aéreas recomiendan a sus pasajeros consultar las páginas web de las compañías o comunicarse con los call center para conocer el estado de los servicios.