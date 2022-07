Varados, evacuados, derrumbes y cortes de luz por fuerte temporal de nieve y viento

Imagen del Lago Puelo / Gentileza Gioia Claro

Personas varadas que debieron ser asistidas por fuerzas de seguridad, derrumbes, caminos intransitables, cortes de energía eléctrica y falta de provisión de agua potable o conectividad telefónica causó un temporal de nieve y viento en la noche de este viernes y este sábado en las localidades chubutenses de El Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, El Maitén, Esquel y Trevelín.El municipio de Lago Puelo declaró la Emergencia Climática por 90 días debido a los registros de precipitaciones y nevadas mientras el Ejército prestó sus instalaciones para alojar a las personas que se encontraban en tránsito y cuyos colectivos no pudieron continuar viajando, además de acercar viandas de comida a los respectivos refugios, según informó el portal ADN Sur.En tanto,que quedaron varadas en medio de las intensas nevadas en una zona cercana a la cordillera, denominada la "Curva de los Guanacos, en la provincia de Chubut, informaron fuentes de la fuerza de seguridad.asistiendo en el sector para liberar la zona, lo cual es apoyado por Gendarmería, Ejército y Protección Civil municipal que que brindaron sus instalaciones para ubicar a algunas de las personas que se encontraban en tránsito y cuyos colectivos no pudieron seguir el trayecto, informó el portal El Chubut.En El Hoyo, la nevada derrumbó el gimnasio municipal pero no hubo víctimas ya que no había nadie en el interior del edificio, pese a que durante ese día el lugar había funcionado como comando de emergencias.Se trata de un edificio inaugurado hace unos 40 años (en la última etapa del gobierno militar de entonces) y era el único salón para albergar todos los acontecimientos sociales y deportivos de la comunidad cordillerana., afectando la transitabilidad de las rutas y ocasionando un corte del sistema eléctrico que comenzó ayer a las 16 y continuaba este sábado en algunos localidades, informó el medio Noticias de El Bolsón.En este sentido las autoridades evaluaron que el impacto del temporal sobre el tendido eléctrico "fue peor que el ocasionado en el incendio de marzo del año pasado" y que "al menos cinco días" podría demorar en restablecer la electricidad en la zona de la comarca andina chubutense, según el medio FM Paraiso.Además "no se logra detallar la falla en la línea de alta tensión entre Futaleufú y El Coihue " y que las líneas entre Epuyén-El Cholila- El Maitén y Lago Puelo-Las Golondrinas son las más afectadas, pero el tránsito circula con precaución entre la ruta nacional 40, desde Esquel hacia el sur y desde Esquel hacia Lago Puelo, informó ese municipio.Otro incidente ocurrido en la noche de este viernes en El Hoyo fue el incendio total de una vivienda en el sector Catarata Sur, donde una familia perdió todas sus pertenencias.Para este sábado esperan en la localidad la presencia del ministro de Seguridad, Miguel Castro, y de Gobierno, Cristian Ayala, con la premisa de "ponerse a disposición para trabajar en la emergencia".El intendente de El Hoyo Pol Huisman aseguró que "una vez que esta nieve se deshiele, seguramente tendremos problemas con los canales, los arroyos y el río Epuyén, por ello ya estamos en guardia".Remarcó que "por suerte, cuando empezó la nevada, tomamos la decisión de mudar un eventual centro de evacuados que estaba en el Gimnasio Municipal a la Casa de la Cultura. Nunca imaginamos esto, pero fue un acierto".Acerca de la situación de familias que permanecen aisladas en los distintos parajes, precisó que "la gente de Protección Civil y bomberos estuvo toda la noche recorriendo -y lo siguen haciendo de la manera que pueden-, y también comunicados con los referentes de las juntas vecinales, atentos fundamentalmente con las personas vulnerables que pueden llegar a tener algún problema".Además las exigentes condiciones climáticas en la Comarca Andina generaron ayer una nueva salida de servicio del Interconectado de energía eléctrica y las fuertes nevadas provocaron la caída de árboles y en particular sobre una línea de media tensión que generó la interrupción del abastecimiento en la hidroeléctrica.Las cuadrillas de Edersa consiguieron quitar los árboles de la línea y Río Escondido recuperó casi la totalidad de su abastecimiento unas horas después. Pero el clima no dio tregua y alrededor de las 18:49 se registró un nuevo corte en el abastecimiento de la hidroeléctrica.Los cortes de energía en la Comarca Andina continuaban hoy afectando a El Bolsón y los poblados aledaños como El Foyel y Mallín Ahogado, y tras una nueva restricción dispuesta esta mañana en la provisión de gas para la central térmica, este equipamiento volvió a ser puesto en funcionamiento con gasoil para abastecer un sector de la población.Según el Servicio Meteorológico Nacional,