Un choque involucró a siete vehículos en Almagro: dos heridos

Mexico y Castro en Boedo choque entre colectivo y auto, a su vez el colectivo termino chocando a autos estacionados un destrozado, por furtano hubo heridos que están fuera de peligro.

Choque de camioneta con dos autos parados en un semáforo de Palermo

Al menos dos personas resultaron heridas la madrugada de este sábado cuando unchocó con un, que luego perdió el control e impactó sobre otros automóviles que se encontraban estacionados en el barrio porteño de Almagro, informaron fuentes policiales y viales.El siniestro ocurrió pasadas las 4.30 en el cruce de las calles, donde el interno 34 de la línea de colectivos 96 chocó contra un automóvil particular al cruzar la esquina, en momentos en que los semáforos se encontraban con la luz titilante, ya que estaban fuera de servicio.Como consecuencia de la colisión, los ocupantes del vehículo resultarony personal del SAME, que concurrió junto a la Policía de la Ciudad, los trasladó al hospitalEn tanto, el colectivo perdió el control e impactó en al menos cinco vehículos que estaban estacionados en la zona, explicaron las fuentes.Al menoscuando un automóvil impactó desde atrás a dos vehículos que estaban detenidos en un semáforo del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales y viales.El hecho ocurrió pasadas las 7 en la esquina del cruce de las avenidascuando una camioneta Renault Koleos chocó desde atrás a otros vehículos contra una van Mitsubishi y un Citroën C4, que esperaban detenidos en el semáforo.Como consecuencia de la colisión, los cuatro ocupantes de los vehículos chocados sufrieron algunas contusiones, pero no hubo que lamentar heridos; mientras que quien conducía la camioneta Renault sufrió un corte leve en una de sus manos.Según dijo la joven que manejaba, en la camioneta viajaban cuatro chicas que iban hacia un after luego de pasar la noche en un boliche de la zona, por lo que personal policial la retuvo en un local de esa cuadra para que pueda ser sometida al