Yáñez inauguró en Tecnópolis un laboratorio de artes electrónicas para niños y adolescentes

El proyecto es producto del acuerdo entre la Fundación Banco Nación y la Fundación Siemens. //Foto Presidencia.

Con este proyecto buscan potenciar y estimular la trayectoria educativa de los estudiantes, a través del juego y el arte. //Foto Presidencia.

Fabiola Yáñez encabezó junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, la inauguración del Laboratorio de Artes Electrónicas en Tecnópolis.// Foto Presidencia.

La primera dama, Fabiola Yáñez, encabezó junto al ministro de Cultura, Tristán Bauer, la inauguración del Laboratorio de Artes Electrónicas en Tecnópolis, que tiene como objetivo promover el acceso "igualitario" de niños y adolescentes a "herramientas de educación" ligadas a la "ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática"."Nosotros tenemos que darles las herramientas para que puedan desarrollar sus habilidades y de esa manera estar preparados para ese futuro que no conocemos", expresó Yáñez ante el joven público presente en el laboratorio.El proyecto es, que preside honorariamente la primera dama, ypara promover el acceso igualitario a chicos y chicas a las herramientas de educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática)."Alrededor del 60% de los niños y niñas que ingresan a la escuela primaria hoy trabajarán en empleos que aún no existen", añadió Yáñez luego de recorrer y compartir cuatro talleres junto a instructores del laboratorio y los chicos presentes.de Artes Electrónicasde arte, ciencia y tecnología ubicada en Villa Martelli, la cual este año celebra el 11° aniversario desde su creación.Yáñez, que está comprometida hace años con la igualdad de oportunidades y la reducción de las brechas en la educación, se dirigió a los chicos, adolescentes y jóvenes presentes: "Es algo que ustedes tienen y es de acceso libre y gratuito. Espero que puedan hacer de este espacio, su espacio".Además, agradeció a quienes acompañaron la propuesta educativa y a Fundación Siemens con la que pudo "armar esta idea" y que "no haya sido sólo un sueño".contribuye al desarrollo social sostenible del país a través de programas que brindan y promueven la formación STEAM de jóvenes."Con esta iniciativabuscamos potenciar y estimular la trayectoria educativa de los estudiantes, a través del juego y el arte", destacó elPor su parte,resaltó la importancia del proyecto: "La ciencia y la tecnología son nuestro presente y nuestro futuro, esa es la razón de ser de Tecnópolis".En esa línea, el laboratorio tiene por objetivo "invitar a chicas, chicos, adolescentes y jóvenes a desarrollar actividades científicas vinculadas a la robótica, la bioquímica, las energías renovables, el hidrógeno verde, la automatización y el diseño 3Dindicó la Fundación Banco Nación en un comunicado.En la actividad, realizada el miércoles pasado, estuvieron también presentes la directora de Tecnópolis, María Rosenfeldt; el presidente de Fundación Banco Nación, Raúl Garré; y el gerente ejecutivo de Fundación Siemens, Pablo Aldrovandi.