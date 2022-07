La "Madre de Ciudades" del país festeja sus 469 años con vigilia y gran festival popular

Este año, luego de la Pandemia, el aniversario se vuelve a conmemorar con eventos multitudinarios y festejos populares gratuitos / Foto: Archivo Télam.

Compartimos la programación de eventos para esta semana por el aniversario de la #MadredeCiudades!

Los esperamos a todos! #Conelcariñodesiempre#entreamipagosingolpear#SantiagoTierradeEncuentrospic.twitter.com/1j7x9wccJQ — Turismo Santiago SDE (@Turismo_SDE) July 20, 2022

"La fecha del 25 de Julio de 1553 tiene que ver con la figura de Francisco de Aguirre, quien es oficialmente reconocido como el fundador" Esteban Brizuela, historiador e investigador santiagueño

La fundación de la ciudad se produjo a mediados del siglo XVI, en cambio, el nacimiento como provincia autónoma sucedió en 1820 / Foto: Emilio Rapetti - Archivo.

"Tenemos esa particularidad de que Santiago fue una ciudad portátil que tuvo muchos asentamientos" Esteban Brizuela

Desde la ciudad de Santiago del Estero se erigió el primer instituto de Estudios Superiores que marcó el inicio de los estudios universitarios en el país / Foto: Emilio Rapetti - Archivo.

Santiago del Estero es cultura, es historia, es folclore, es hospitalidad, es baile y en julio todo eso se intensifica, porque es el mes aniversario de la "Madre de Ciudades", en donde este año, luego de la Pandemia, volvieron los eventos multitudinarios y los festejos populares gratuitos.Este lunes 25, la ciudad más antigua del país, festejará el 469º Aniversario de su fundación, con un gran festival artístico y folclórico, a partir de las 15, en el parque "Francisco de Aguirre", el pulmón verde de la Capital, a donde como números centrales estarán Jorge Rojas, "Peteco" Carabajal, La Konga, Dúo Coplanacu, Los Carabajal, Néstor Garnica, entre otros.Pero desde las 10 se llevará a cabo el, con la presencia de autoridades provinciales y municipales y desfile cívico-militar. En esta ocasión se presentará el, que lleva unos 400 kilos de dulce de leche, el cual se repartirá entre los presentes en el parque.Sin embargo, uno de los momentos más emotivos, será en la noche del domingo 24, en la plaza Libertad, en donde miles de personas se autoconvocarán desde las 20, para entre todos cantar a las 0 del lunes el feliz cumpleaños, a lo que previamente en esta vigilia habrá un show de luces y presentación de artistas.Santiago del Estero, es considerada Madre de Ciudades, porque fue el lugar desde donde salieron expediciones que fundaron muchas otras ciudades del país; los historiadores consideran que esta "Patria chica" fue un punto estratégico de donde salieron los conquistadores para colonizar otros territorios.El historiador e investigador santiagueño, Esteban Brizuela, en diálogo con Télam dijo que "se cumplen 469 años, si tomamos la fecha oficial, (que reconoce a Francisco de Aguirre como fundador) pero tendríamos que sumar 3 años más, si tomamos la fecha de Juan Núñez del Prado, que es el 29 de junio de 1550".Brizuela detalló que siempre han existido "querellas y discusiones entre historiadores" sobre el año y el fundador de la ciudad Capital de Santiago del Estero."Hace un par de semana, se inauguró una plaza en el barrio La Católica, de la capital santiagueña, con el nombre Juan Núñez del Prado, cito esto porque, desde el punto de vista simbólico, está vinculado esa batalla interpretativa que tenemos en Santiago, desde hace muchas décadas, con respecto a su fundador", consideró.De esa forma indicó que"Estas iniciativas del Estado municipal tienen que ver con esto de dar lugar a este espacie de reivindicación que quieren muchos historiadores con respecto a la figura de Núñez del Prado", sostuvo."La fecha del 25 de Julio de 1553 tiene que ver con la figura de Francisco de Aguirre, quien es oficialmente reconocido como el fundador, aunque todas estas interpretaciones, con documentación respaldatoria de historiadores dicen que esto no ocurrió en realidad", dijo y agregó que "desde el punto de vista jurídico, está claro que la fundación fue 29 de junio de 1550, o sea 3 años antes"., consideró y en ese aspecto dijo que Santiago del Estero tuvo "sucesivos traslados, no sé cuántas ciudades en Argentina tienen tantos traslados como lo tuvo Santiago del Estero con la Ciudad del Barco I, II y III y luego el poblamiento definitivo por parte de Aguirre"."Sin embargo en 1628 hubo otro traslado más, en este caso por inundaciones", explicó, por lo que indicó que "tenemos esa particularidad de que Santiago fue una ciudad portátil que tuvo muchos asentamientos".A la vez, recordó que en el segundo asentamiento fue en los Valles Calchaquíes, en Salta, en donde "se tiene algunas resistencias por parte de los pueblos indígenas" y además "hay documentos que indican que Núñez del Prado se quería ir, volver al Perú, ya cansado de estas peripecias, pero no le es permitido, por lo tanto, va a concretar ese tercer asentamiento, el cual ya es mucho más cerca del asentamiento que tiene hoy la ciudad"."Digo todo esto para poner en contexto lo complejo que fue ese proceso fundacional y los momentos por los cuales pasaron estos conquistadores, que vinieron aventurados a estas tierras a fundar ciudades, a enfrentarse a pueblos indígenas", subrayó."Ese poblamiento que concreta Francisco de Aguirre, luego se lo toma como la fecha inaugural de la ciudad, de la fundación de la ciudad", sostuvo.Asimismo, el historiador santiagueño, dijo que, tales como "la resistencia de los pueblos indígenas en algunos de estos asentamientos, de la Ciudad del Barco I, II y III"."Es importante ahondar en ese proceso de resistencia por parte de pueblos indígenas cuando llegaron estos conquistadores, porque en esta fecha generalmente ponemos hincapié en estos conquistadores, pero se habla mucho menos del otro lado, de cómo vivieron ese proceso quienes habitaban este territorio que fue colonizado y conquistado", reflexionó."Investigaciones que pueden sumar desde otros lugares a este proceso fundacional del cual se cumplen 469 años si tomamos la fecha oficial, pero tendríamos que sumar tres años más si tomamos la fecha de Juan Núñez del Prado, que es el 29 de junio de 1550", acotó.