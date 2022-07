Afirman que "la formación argentina está a la altura del proyecto del telescopio Webb"

“Desde chica me llamó la atención el cielo", confesó Rodríguez.

La formación de Jimena

Jimena trabajará junto a un equipo de investigadores en el procesamiento de las imágenes más nítidas del universo profundo.

La investigadora del Conicet La Plata, que trabajará junto a un equipo de investigadores en el procesamiento de las imágenes más nítidas del universo profundo obtenidas por el telescopio James Webb, resaltó este jueves la formación nacional en astronomía y consideró que los argentinos siempre están "a la altura de este tipo de proyectos". Hace una semana la científica llegó a Estados Unidos para integrarse al equipo de investigadores que trabajan bajo la órbita de la NASA en el procesamiento de las imágenes que genere el telescopio James Webb, actualmente el más potente, a través de dos proyectos de investigación. "El primero de ellos busca estudiar 19 galaxias relativamente cercanas a la nuestra, ubicadas a menos de 20 megapársecs (MPC), la unidad de medida empleada en astronomía para medir distancias. Específicamente, nos centraremos en lo que se conoce como regiones de formación estelar embebidas", detalló Rodríguez en un comunicado del Conicet. Específicamente, nos centraremos en lo que se conoce como regiones de formación estelar embebidas", detalló Rodríguez en un comunicado del Conicet.Explicó que "esta semana comenzó a llegar la información de dos de ellas, y en el transcurso de este año y comienzo del próximo iremos recibiendo todo lo relativo al resto"."Las regiones de formación estelar embebidas son aquellas en las que actualmente están naciendo estrellas, pero que todavía se encuentran rodeadas por la nube molecular que las creó, entonces solo pueden observarse en el espectro infrarrojo, que es el rango que cubre el telescopio James Webb", describió Rodríguez.Contó que "hasta ahora, estos procesos se habían logrado ver en detalle dentro de nuestra galaxia, pero nunca en otras más lejanas, como podremos hacerlo ahora".El segundo programa de observación del grupo de trabajo se centra en las mismas "guarderías estelares", pero en tres galaxias mucho más cercanas: entre uno y tres megapársecs, con lo cualRespecto a su llegada a Estados Unidos, Rodríguez aseveró a Télam que "en este momento estoy buscando departamento, haciendo lo, tratando de adaptarme al grupo enorme de trabajo que está disperso por varios lugares del mundo”, señaló a esta agencia la investigadora de 38 años oriunda de la localidad de Castelar, en el partido bonaerense de Morón, del oeste bonaerense.“Desde chica me llamó la atención el cielo, los misterios que encerraba el universo, qué hay fuera de la Tierra, si hay otros mundos, qué eran las estrellas, cómo se originó todo, curiosidad desde un punto de vista filosófico porque me preguntaba qué hacemos acá, qué es esto que estamos viviendo”, indicó al hacer un repaso de cómo llegó al lugar que hoy ocupa desde su profesión. Y agregó: “Me pareció que la respuesta a eso era a través de la astronomía”.Estudió en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, es doctora en Astronomía y hasta la semana pasada trabajaba en el Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP-Conicet-UNLP),Durante toda su formación; doctorado y posdoctorado, investigó sobre regiones de formación estelar: “Empecé a estudiar sobre regiones de estrellas jóvenes en otras galaxias, utilizando datos del telescopio Hubble”, explicó y agregó que finalizada su beca concursó para la carrea de investigador en Conicet y antes de la pandemia le avisaron que había quedado.El camino hasta telescopio James Webb, al que ella calificó de “increíble” y "revolucionario", la emociona: “Hace unos meses vi que estaban buscando a alguien para esta posición. Yo venía siguiendo a este grupo de investigación porque trabajaban la misma línea que yo”, indicó, y agregó que se "había anotado con mucha ilusión por lo que significa trabajar con datos de este telescopio, pero sabía que justamente por eso iba a haber muchos inscriptos de todas partes del mundo”.Finalmente fue seleccionada junto a un científico francés que arribará a Estados Unidos en octubre para trabajar en el equipo de Janice Lee, la Investigadora Principal de los proyectos y, además, es una de las jefas científicas del Observatorio Gemini.“Me emocioné mucho cuando me dijeron que había quedado porque sabía que es un salto para mi carrera. Sé que se van a hacer muchas publicaciones científicas con aportes significativos, que se va extender mi horizonte y que va a ser un desafío muy grande que tenía muchas ganas de enfrentar”, indicó.En esa línea, sostuvo:, reflexionó.Durante su estadía en Estados Unidos, que puede extenderse unos tres años, su tarea va a ser buscar regiones de estrellas jóvenes: “Se cree que las estrellas no se forman de manera aislada, sino que se forman en grupo y a lo largo del tiempo se van dispersando en el campo estelar”, explicó.“La idea es observar esas regiones cuando las estrellas son jóvenes, están juntas, y hacerlo cuando todavía están rodeadas por la nube molecular de la que se formaron, una nube de gas”, explicó Rodríguez sobre su tarea.Refiriéndose al telescopio, dijo que “esto se puede observar con este telescopio porque observa en el rango infrarrojo, cuando la luz traspasa estas nubes. Con el Hubble no se podía”.Consultada sobre si conoce otros argentinos que estén participando de este tipo de proyectos dijo que “en todos los centros (de investigación) siempre hay algún argentino.”, concluyó.