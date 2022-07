Efemérides del 21 de julio

la historia al día VER VIDEO

1899 - ERNEST HEMINGWAY. Nace en la ciudad de Oak Park (Illinois, EEUU) el escritor y periodista Ernest Hemingway, ganador del Premio Pulitzer de 1953 y el Nobel de Literatura de 1954. Autor de las novelas Adiós a las armas, El Viejo y el mar y Por quién doblan las campanas, es considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX.1948 - LITO NEBBIA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario, el músico y compositorLitto Nebbia, considerado uno de los padres del rock en español y del argentino. Su canción "La balsa" (1967), en coautoría con Tanguito e interpretada por la banda Los Gatos, ha sido considerada la mejor canción del rock argentino1950 - UBALDO FILLOL. Nace en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte el arquero Ubaldo Matildo Fillol, uno de los mejores de la historia del fútbol argentino. Fue campeón con la selección argentina en el Mundial de 1978. “El pato” Fillol ganó siete campeonatos con River Plate, la Copa Sudamericana con Racing Club y la Supercopa de España con el Atlético de Madrid.1952 - ROBIN WILLIAMS. Nace en la ciudad estadounidense de Chicago el actor y comediante Robin Williams, ganador de un Premio Óscar (1989), cinco Globos de Oro, dos Emmy y tres Grammy. Filmó 80 películas, entre ellas las celebradas Good Morning Vietnam, Jumanji y Pacth Adams.1955 - MARCELO BIELSA. Nace en la ciudad santafesina de Rosario el exfutbolista y entrenador Marcelo Alberto Bielsa. Dirigió a la selección argentina, entre 1998 y 2006, y a la de Chile, entre 2007 y 2011. Fue campeón con Newell 's Old Boys (1990-1991) y con Vélez Sársfield en el Torneo Apertura 1998.1961 - CANAL 11. Comienzan las transmisiones de LS 84 TV Canal 11 (Teleonce) de la televisión argentina (actual TELEFE), en estudios en la calle Pavón 2444 del barrio porteño de San Cristóbal. Se promocionó con el eslogan "El canal de la familia". El cuarteto estadounidense Los cuatro ases actuó en la primera transmisión, que abarcó al área metropolitana de Buenos Aires1987 - GUNS N´ROSES. La banda de hard rock Guns n’Roses lanza en Estados Unidos su primer disco, Appetite for Destruction, el álbum debut más vendido de la historia del rock con más de 32 millones de copias.1990 - ROGER WATERS. El músico Roger Waters ofrece el histórico recital de The Wall en la Plaza Potsdamer de Berlín, unos ocho meses después de la caída del Muro de Berlín, que dividía a esa ciudad alemana a lo largo de 43 kilómetros. La caída del muro marcó el comienzo del proceso de reunificación de Alemania.1991 - ARGENTINA CAMPEÓN. Luego de 32 años de sequía en torneos sudamericanos, la selección argentina, dirigido por Alfio Basile, gana la Copa América al derrotar a Colombia por 2 a 1 en el estadio Nacional de Santiago de Chile. Los goles fueron de Diego Simeone y Gabriel Batistuta, mientras que Anthony De Ávila marcó para Colombia.1992 - MARIO BOYÉ. A los 69 años muere en Buenos Aires el exfutbolista Mario Boyé, uno de los grandes delanteros del fútbol argentino de la década de 1940. “El Atómico” brilló en Boca Juniors, con el que salió campeón en 1943 y 1944. Con Racing ganó los campeonatosde 1950 y 1951. También brilló en la selección argentina, con la que ganó tres veces la Copa América..2021 - DÍA DEL PERRO. Desde 2004 se celebra el Día Mundial del Perro en homenaje al animal considerado como “el mejor amigo del hombre” y para crear conciencia sobre la inmensa cantidad de canes abandonados a su suerte, sin refugio.Se calcula que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar.