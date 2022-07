Revolvieron un basural y hallaron 50 mil dólares

Testigos habrían contabilizado hasta 50.000 dólares, casi 6 millones y medio de pesos al dólar oficial (Foto Twitter).

Empleados municipales hallaron en un basural, el lunes, en la localidad santafesina de Las Parejas, unos 50 mil dólares que se cayeron de una bolsa dentro de un viejo ropero. Al enterarse del hecho, decenas de personas fueron hasta al basural para buscar más billetes. ¡Y los encontraron!El, informaron medios locales.Operarios municipales mientras estaban trabajando con una maquina en el basural rompieron un ropero viejo descartado en el lugar y se dan cuenta que volaron billetes.Al acercarse al mueble verifican que eran dólares y empiezan a rebuscar para encontrarlos, según indicó FM Contacto de Las Parejas.Según“No había visto nada, me di cuenta que había enganchado algo, una bolsa, pero no le di importancia”, señaló uno de los trabajadores municipales al ser consultado por esa emisora radial.En tanto, testigos destacaron que este martes "encontraron mucho mas que ayer" pero que la cifra no se sabe aunque estimaron en 20 o 25 mil dólares.