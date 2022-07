Postales de las dos Argentinas pospandemia

Mientras los locales gastronómicos volvieron a llenarse, miles de argentinos siguen teniendo que recurrir a comedores populares.

La recuperación

El turismo interno, otro motor de la recuperación

Fue la temporada de verano más importante de los últimos diez años

Turismo receptivo

Los que siguen abajo de la lona

“La dirección es correcta y las economías regionales vuelan, ahora lo que falta es distribuir para que la recuperación llegue a todos”, admitió a Télam un importante miembro del Gobierno

Siempre las hubo, pero la pospandemia exhibe como nunca la existencia de dos argentinas.La de los que llenan restaurantes caros y viajan, y la de los que no llegan a fin de mes. Un sector con un poder adquisitivo al que le sobra el tiempo y el dinero para recrearse, y otro que no llega a fin de mes ni puede acceder a las cuatro comidas básicas.es un empresario, dueño de varios espacios gastronómicos y culturales para gente con cierto poder adquisitivo: elen Palermo, con capacidad para 150 personas;, un lugar para comer pizza gourmet;, un restaurante de comida asiático en la calle Cabello; unde vinos naturales y, un lugar para escuchar música que debió mudarse de San Telmo a Palermo.Graziani no se queja. “Fue bastante automático - dijo a Télam -, Cuando se empezó a abrir todo porque amainó la pandemia, los clientes que vienen acá, que suelen hacer viajes de alta gama y no podían, hicieron que nos volviera a ir bien.a muchos de los que tienen determinado poder adquisitivo. Como que sintieron muy cerca la finitud y”.El empresario sólo se queja de que la clientela no es pareja durante toda la semana, lo que le ocasiona algunos inconvenientes por la cantidad de empleados que tiene a su cargo. No obstante, el suyo es un ejemplo de cómo se recuperaron los locales gastronómicos de alta gama.Es una obviedad señalar que sus restaurantes no son los únicos que se han recuperado. Basta querer salir a comer un fin de semana en CABA para comprobar que muchos están repletos de clientes, con un movimiento vinculado a una recuperación económica pospandemia que resulta tan innegable como insuficiente. Porque, como todos saben, la reactivación está lejos de llegar a todos y todas.Desde el Ministerio de Turismo y Deportes explicaron a Télam que gracias al impulso del programa PreViaje,y el fin de semana largo de Carnaval, lo que generó ingresos superiores a los $585 mil millones para el sector.También hubo un, con más de 3 millones de turistas e ingresos superiores a los $45 mil millones, y durante el fin de semana extralargo de junio, con 2.3 millones de turistas (la mayor cifra desde que se instaló el feriado del 17 de junio en 2016) y $55 mil millones de ingresos al sector turístico.Entre el primero de enero y el 30 de junio, 520.341 de turistas extranjeros visitaron la Argentina, lo que generó ingresos superiores a los US$ 1.301 millones.En el turismo receptivo, se evidencia una clara recuperación a partir de marzo. Los datos de junio confirman esta tendencia, cuando la cantidad de turistas fue un 60% respecto de junio 2019.Si se hace foco en los: en junio de 2022 alcanzó un 101% del valor prepandemia.Esta realidad convive con las, no recuperaron los trabajos que tenían prepandemia o se mantienen como pueden en la más absoluta informalidadQue es consciente de esta realidad.Como se sabe, la tarea no es nada sencilla teniendo en cuenta la inflación y los datos duros de la economía.1,4 puntos porcentuales menos que el 42% del segundo semestre del año pasado y 3 décimas de punto por debajo del 40,9% del período enero-junio de 2020, pero sigue siendo muy alto., informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En tanto, el costo de la canasta básica total (CBT), que marca la línea de pobreza, fue de $ 67.576,66 en junio, con un aumento del 1,6% mensual.La variación registrada en los precios de los productos que integran la canasta alimentaria y de la canasta total -que comprende también a tarifas de servicio públicos y vestimenta- se ubicó por debajo de la inflación general de julio, de 3%, según los números informados por el Indec.Ésa es la otra Argentina, la que el Gobierno aspira a acercar a la que puede ir a restaurantes caros consciente de la finitud de la vida.