Efemérides del 19 de julio

1848 - DERECHOS DE LA MUJER. En la capilla Wesleyan de la localidad neoyorquina de Seneca Falls se lleva a cabo la primera convención sobre los Derechos de la Mujer en Estados Unidos, organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, pioneras del feminismo en América.1924 - MASACRE DE NAPALPÍ. Unos 500 miembros de los pueblos originarios Qom y Mocoví son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la Colonia Indígena de Napalpí, en el Territorio Nacional de Chaco, la actual provincia homónima. La Masacre de Napalpí fue una de las mayores cometidas en Argentina en el siglo XX.1931 - CLÁSICO DE BOEDO. San Lorenzo y Huracán se enfrentan por primera vez en la era del fútbol profesional. Fue una goleada del "Ciclón" por 3 a 0 en el estadio Gasómetro. El historial del “clásico de Boedo” marca 95 triunfos de San Lorenzo, 62 de Huracán y 60 empates en 217 partidos disputados desde 1915.1947 - BRIAN MAY. Nace en la localidad de Hampton, vecina a Londres, el músico y compositor británico Brian May, guitarrista y vocalista de la banda de rock Queen. En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por sus "servicios a la industria de la música". May obtuvo un doctorado en Astrofísica en el Imperial College británico.1953 - RENÉ HOUSEMAN. Nace en la ciudad santiagueña de La Banda el exfutbolista René Orlando Houseman, hábil delantero y uno de los máximos ídolos de Huracán, con el que fue campeón en 1973. Brilló en el Mundial de Alemania ‘74 y fue campeón del mundo con Argentina en 1978.1976 - MARIO SANTUCHO. El fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y jefe de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Roberto Santucho, muere a los 39 años de edad en la localidad bonaerense de Villa Martelli en un tiroteo con un “grupo de tareas” al mando del capitán Juan Carlos Leonetti, también muerto en el enfrentamiento.1978 - DOLORES FONZI. Nace en Buenos Aires la actriz Dolores Fonzi, ganadora del Premio del Festival de Málaga (España) en 2012 y del Cóndor de Plata de 2016. Trabajó en varias exitosas series de televisión, como Verano del ‘98 y Graduados: Lleva filmadas veinte películas.1987 - DANIEL FRANCOVIG. El arquero uruguayo Daniel Francovig, de Atlético Unión Táchira de Venezuela, le marca un gol de arco a arco al argentino Luis Alberto Islas en la victoria de su equipo ante Independiente por 3 a 2 por la Copa Libertadores de América.2007 - ROBERTO FONTANARROSA. A la edad de 62 años muere en la ciudad santafesina de Rosario el escritor y humorista gráfico Roberto Fontanarrosa, ganador de dos premios Konex. Ganó popularidad por los personajes del matón Boogie “El aceitoso” y del gaucho Inodoro Pereyra y su perro Mendieta.2016 - QUEEN VS TRUMP. La banda británica de rock Queen y la editorial Sony/ATV piden a Donald Trump que se deje de usar su canción “We are the Champions” en la campaña electoral del empresario a la presidencia de Estados Unidos. “Queen no quiere que su música esté asociada con cualquier corriente o debate político en cualquier país”, dijeron.