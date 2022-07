Efemérides del 18 de julio

la historia al día VER VIDEO

1817 - JANE AUSTEN. A la edad de 41 años muere en la ciudad de Winchester la escritora Jane Austen, autora de “Orgullo y prejuicio'', una de las novelas clásicas de la literatura inglesa. La novela fue llevada al cine.1896 - PRIMERAS PELÍCULAS. En el teatro Odeón, en la calle Esmeralda cerca de la esquina con la avenida Corrientes, se proyectaron por primera vez en Argentina los cortos de los hermanos franceses Louise y Auguste Lumiére. Cientos de espectadores descubren así la nueva magia del cine.1918 - NELSON MANDELA. Nace en el pueblo sudafricano de Mvezo el abogado, político y líder antiracista Nelson Mandela, primer dirigente negro en ser elegido presidente de Sudáfrica por voto universal. Luego de haber permanecido 27 años preso, gobernó entre 1994 y 1998. Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz de 1993 junto al ex presidente sudafricano Frederik de Klerk, promotor del fin de la discriminación racial en el país.1936 - GUERRA CIVIL. Un alzamiento de militares fascistas en Melilla liderado por el general Francisco Franco contra la II República española desata una cruenta guerra civil que duró poco más de tres años. Con el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, Franco ganó la guerra y dirigió un régimen totalitario hasta su muerte, en 1975.1938 - IAN STEWART. Nace en la localidad escocesa de Pittenweem el músico Ian Stewart, tecladista y cofundador de la banda de rock británica The Rolling Stones. Stewart fue apartado como miembro oficial de la banda, aunque continuaría hasta su muerte como su tecladista, por lo que es conocido como "el sexto Stone”.1967 - VIN DIESEL. Nace en la ciudad de Alameda (California, EEUU) el actor y productor de cine estadounidense Vin Diesel, famoso por su labor en la saga cinematográfica “Rápido y furioso''. Lleva filmadas más de 35 películas.1974 - JOHN LENNON. El departamento de Migraciones de Estados Unidos le da a John Lennon un plazo de seis días para salir del país por considerarlo “un peligro para la nación”. Lennon, perseguido por su activismo pacifista, denunció el caso ante un tribunal federal que dos años después le dio la razón. El incidente dejó mal parado al Gobierno de Richard Nixon.1986 - TITANIC. Dirigido por el oceanógrafo Robert Ballard, el sumergible Alvin explora y toma imágenes de los salones del Titanic 74 años después del hundimiento del lujosoen el océano Atlántico. La expedición inspiró al cineasta James Cameron a hacer un documental sobre el trágico naufragio. En 1997 se estrenó Titanic, una de las películas más taquilleras de la historia.1994 - ATENTADO AMIA. Mueren 85 personas y más de 200 resultan heridas en un ataque con explosivos contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Fue el segundo atentado terrorista contra la colectividad judía en el país luego del cometido en 1992 contra la embajada de Israel. El crimen, que se atribuye a terroristas islámicos apoyados por Irán, permanece impune..2003 - UNIÓN CIVIL. César Cigliutti y Marcelo Suntheim se casan en el Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires, el primer matrimonio celebrado bajo la nueva ley que permite la unión civil entre personas del mismo sexo. Fue además el primer “matrimonio igualitario” celebrado en América Latina.2015 - CARLOS TEVEZ. Al cabo de once años en equipos extranjeros, el delantero Carlos Tévez vuelve a jugar para Boca Juniors. Fue en el estadio La Bombonera con victoria “xeneize” por 2 a 1 ante Quilmes.