Buscan despejar la ruta 7 y habilitar el tránsito de tres mil camiones varados

Nieva en gran parte de San Luis

La provincia amaneció con nevadas en muchas localidades del territorio donde se registran temperaturas bajo cero, informaron fuentes oficiales.



De acuerdo a los reportes suministrados a Télam por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) se notificaron precipitaciones níveas en La Florida, El Trapiche, Estancia Grande, Potrero de los Funes, Juana Koslay, San Roque, La Punta y en las Sierras de San Luis. Todos estos lugares están situados en un radio de 40 kilómetros de la capital puntana.



También nieva en las sierras del Comechingones, que incluye a Merlo, Carpintería, Los Molles, Villa Elena, Cortaderas, una zona que es el límite natural con la provincia de Córdoba.



Por esta razón está interrumpido el camino al Filo en la ciudad de Merlo, que conduce a la zona más alta de las sierras del Comechingones, por la escasa visibilidad y el congelamiento de la carpeta asfáltica.



El resto de las rutas nacionales y provinciales y los caminos vecinales en la provincia de San Luis se encuentran transitables con precaución.



Sin embargo, en aquellos caminos donde hay que cruzar cauces de ríos y arroyos, se recomendó hacerlo con mucho cuidado ya que el agua está congelada por las bajas temperaturas.



La REM informó que estas condiciones climáticas permanecerán durante toda la jornada.



No se han evacuado viviendas aisladas ubicadas en las sierras ya que la caída de nieve no está provocando mayores inconvenientes y no hay una acumulación preocupante.



También ha nevado en la zona de Valle de Pancanta, Carolina y El Morro.