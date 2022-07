Dieron por finalizada la búsqueda del puma que generó alarma en Villa Gesell

El puma fue registrado por las cámaras de seguridad de Villa Gesell.

¿Cómo actuar ante la presencia de un puma?

Seguí estas recomendaciones, y comunicate con el Comando de Prevención Rural de tu zona llamando al 911. La Policía Rural actúa en contacto permanente con la Dirección de Flora y Fauna en cada jurisdicción. pic.twitter.com/xGkCihUf9e — Ministerio Desarrollo Agrario (@AgrarioPBA) July 15, 2022

dio porque causó alarma en la población, debido a quey estima que volvió a su hábitat natural.Elmantuvo el viernes una reunión con especialistas en fauna y todos concluyeron que "y que en todas las imágenes captadas en las que se observa la presencia del animal en la ciudad, se ven las mismas características", destacó el sitio oficial de la comuna.Precisó que en una de las últimas imágenes en la que se visualiza el puma, "se lo ve en zona abierta y; esto se suma a las tres denuncias nocturnas que coinciden en verlo sobre la ruta"Además, remarcaron que en los llamados telefónicos a la Secretaría de Seguridad, "no se pudieron captar imágenes del animal".El jefe comunal sostuvo que es la primera vez que aparecen pumas en la zona urbana, pero recordó queestá constituida por una zona de unasSí, en cambio, pueden verse por las calles de la ciudad balnearia otros animales autóctonos como carpinchos o zorros, ya que Villa Gesell está rodeada de sierras, dunas y humedales.Si bien la principal hipótesis es que los pumas se desorientaron y ya volvieron a su hábitat, vecinos de la zona no descartaron que los animales hayan estado en cautiverio en alguna casa de la ciudad balnearia.Esta semana, el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense difundió una serie de recomendaciones en las que sugieren "mantener distancia y permitir que el felino se aleje sin interponerse en su camino, no perseguir a pie ni en vehículos ya que eso pone en riesgo al animal y a las personas, alejar a los perros para evitar que los acorralen o persigan y no acercarse a sus crías si es que están presentes".También indicaron que, en caso de encuentro frente a frente con un ejemplar, se debe intentar "simular mayor tamaño corporal levantando los brazos y de ser posible subiendo a alguna superficie elevada, y levantar en brazos a los niños que estén presentes"."Sacudir camperas, bolsas y otros objetos que tenga a mano para que esto estimule al felino a alejarse", subrayaron.Por otro lado, recordaron que la captura, tenencia, comercialización y caza de pumas esta prohibida en la provincia de Buenos Aires, por el Código Rural.En esa línea, recordaron que ante cualquier duda, se pueden comunicar con el Comando de Prevención Rural de cada zona llamando al 911.