Más inclusión, menos manicomios: presentaron el Plan Integral de Salud Mental

Presentaron el Plan Provincial Integral de Salud Mental bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este viernes elque propone, entre otros puntos, abrir más centros de atención sanitarios y, y dijo que el objetivo es lograr mayor "justicia social" en la integración de un"Este no es un plan de escritorio, de oficina, de torre de marfil, de funcionarios públicos que han hecho un posgrado en diseño de políticas públicas, este tiene una virtud; fue elaborado de manera colectiva con la participación del Ministerio, el área de salud mental, las diferentes mesas interministeriales y los trabajadores. Esto tiene un valor en sí porque también tuvo integración con organizaciones sociales externas al Estado", indicó.Durante el acto, realizado en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), y del que también participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti; su par bonaerense, Nicolás Kreplak, y la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, Kicillof agregó que que el plan es "colectivo y democrático", y buscaEn esa línea, dijo que el plan "no se escribió" sino que "se gestó, se produjo y se fabricó en base a diagnósticos, encuentros y discusiones. Ese es el valor que tiene, cuando se realiza de manera colectiva y participativa, de manera democrática no es letra muerta, el congelamiento de ideas, tiene el proceso de instalación ya hecho", subrayó.La iniciativa propone, entre otros puntos,, avanzar en el proceso de transformación de los hospitales neuropsiquiátricos hacia una, con más salud y comunidad, realizar, capacitar al personal de las fuerzas de seguridad,para quienes lograron la externación de los neuropsiquiátricos y el beneficio para obtener una garantía del Banco Provincia, para quienes necesiten alquilar una vivienda."Uno puede cerrar los manicomios como ha hecho la derecha. Va con un candado y cierra, como han hecho con las villas.", explicó.El gobernador también cuestionó a la actual diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal quien criticó, días atrás, las políticas de salud mental."Esa persona, cuando fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hizo lo contrario (a lo que dice que hay que hacer). No es un tema de la exgobernadora sino de toda su fuerza política, hubieran hecho un 5% de lo que dicen ahora que hay que hacer", aseveró.Vizzoti, por su parte, felicitó a las autoridades del Gobierno bonaerense, destacó el carácter "colectivo" del plan, y consideró que le da una "fuerza enorme".dijo la ministra, y rescató que mediante el plan presentado se le da continuidad en la atención a quienes lo requieran.Luego recordó que el Estado nacional presentó en abril la, y dijo sentir "mucho orgullo" por el trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, que será "un modelo para el resto de las provincias, para seguir trabajando para tener un sistema de salud integrado y con más derechos", concluyó Vizzotti.Kreplak, por su parte, rescató el carácter colectivo del plan y dijo que "tenemos un sistema de salud que lucha por integrarse", eso es garantizar "justicia social y equidad"., creemos que el sistema de salud pública es y debe ser un ejemplo y se construye con esfuerzo y militancia de todos ustedes", remarcó.Sobre la pandemia de coronavirus, comentó que "atacó y no tuvimos una parálisis para responder ya que no solo preparamos los vacunatorios, las camas, los hospitales, sino que pensamos inmediatamente la dimensión de la salud mental para la problemática".Calmels dijo que el documento "sintetiza un recorrido y asume el compromiso de lanzar lo que falta. Este plan tuvo elaboración colectiva, sintetiza muchas discusiones, se puso a consulta con un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil, académicos y los 135 municipios, y fue aprobado por la comisión interministerial de salud mental".Luego agregó que, entre sus propósitos, tiene el objetivo de "avanzar hacia integración del sistema de salud. En particular, la salud mental está atravesada por más fragmentaciones", y mencionó "disminuir las barreras de acceso y la ampliación de dispositivos para que no sean solo de asistencia sino también de acompañamiento"."Hubo un incremento de personal del 95% en relación a la gestión anterior, y también queremos que la salud mental formalice otros aspectos como los sistemas de apoyo para la vida plena. El otro objetivo es el eje de nuestro proyecto político que son las estrategias de inclusión social, por eso proponemos un aporte desde este sector a una Provincia donde podamos entrar todos y todas", indicó.Según se explicó, el plan expone la voluntad política de transformar el modelo de atención en salud mental: se trata de pasar de un modelo tutelar-asilar a uno con base en las comunidades, sin exclusión y sin estigmas.