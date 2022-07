La obra de recambio de vías en el ingreso a la estación Retiro del Mitre concluirá a finales de 2023

Foto: Daniel Davobe

El recambio de parrilla de vías en el ingreso a la estación Retiro del ferrocarril Mitre, una renovación que no se hacía desde hace un siglo, obligará a cerrar la terminal porteña dos semanas en julio y otros quince días durante el verano, una interrupción del servicio que permitirá acelerar los trabajos para concluir la obra en 2023, un año antes de lo previsto, lo que permitirá aumentar las frecuencias y reducir las demoras de los servicios ferroviarios.Así lo explicó el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y precisó los plazos de la obra que comenzó en 2020 durante una recorrida que realizó con medios de prensa por la estación, un día antes de la suspensión del servicio, que se extenderá por dos semanas.Durante este período las formaciones circularán entre José León Suárez y Tres de Febrero y entre Tigre y Lisandro de la Torre, en tanto que a partir del lunes 1 de agosto se retomará el servicio completo entre cabeceras., precisó Marinucci.Asimismo, aclaró que la interrupción del arribo de trenes durante dos semanas en el verano permitirá que la obra concluya a finales de 2023, un año antes de lo que estaba previsto."Sabemos las dificultades que le causamos al usuario que quiere llegar a Retiro, por cuestiones de trabajo, de salud o cualquier otra circunstancia, pero les queremos explicar que este parate y el próximo, nos permitirá terminar antes y ofrecerles a los usuarios un servicio más rápido, más eficiente y más seguro", sostuvo.La parrilla de ingreso a Retiro de la Línea Mitre fue construida en 1915 y desde ese momento nunca fue intervenida de manera integral, por lo que actualmente su estado es la principal causa de demoras y cancelaciones de servicios de los 3 ramales.Más del 70% de los servicios cancelados o demorados ocurren por fallas en los sistemas de señales, de energía o de cambios de vías en el ingreso a la terminal.", graficó el presidente de Trenes Argentinos.El funcionario remarcó que "hace más de 100 años que no se intervenía de manera integral el ingreso a Retiro con cambios de rieles, de aparatos de vías" y dijo que se están incorporando "56 aparatos de vías, 8 mil metros de vía y 15 mil metros de cables".La obra, que se licitó en 2017 y demanda en total una inversión de 10.752 millones de pesos a partir de un acuerdo con el Banco Mundial, no fue iniciada durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y comenzó a ejecutarse en 2020.Una vez concluidos los trabajos, se podrán aumentar las frecuencias, sumar trenes y reducir las cancelaciones y demoras del servicio, dándole más dinamismo al ingreso y partida de los ferrocarriles.El aumento de frecuencias será posible también gracias a un sistema de señalamiento más moderno y seguro que reducirá el nivel de contaminación acústica, y por la posibilidad de sumar más trenes eléctricos al cronograma de servicios, lo que reduce los tiempos de espera.El proyecto se enmarca en el Plan de Modernización del Transporte ferroviario impulsado por el Ministerio de Transporte que encabeza Alexis Guerrera y que tiene entre sus ejes la recuperación, mejora y modernización del sistema, y que se realiza a través de la empresa Trenes Argentinos.Los trabajos, que llevan adelante 60 personas, se concretan en dos etapas, e implican la intervención de una superficie de 85.000 m2, 8 kilómetros de vía nueva con durmientes de hormigón, 2,5 kilómetros de vía sobre placa y 56 aparatos de vía nuevos.También la colocación de 11 nuevos paragolpes dinámicos, 15 km de cables nuevos, 85 nuevas señales lumínicas, sistema de señalamiento de última generación con certificación SIL4, 70 balizas para el frenado automático de trenes (ATS), máquinas de cambio de última generación y la renovación de 9.000 metros de Tercer Riel y Alimentadores.Las tareas consisten en el desarme completo de todos los componentes de la infraestructura de vías, adecuando la superficie donde posteriormente se ubicará el tendido renovado. Además se mejorarán los drenajes, se colocará piedra balasto y se realizará la soldadura y alineación de rieles junto a la instalación de nuevos durmientes y sistemas de alimentación eléctrica."Todo lo que estamos haciendo tiene que ver con poder cambiar el estado de ánimo, no solamente de la gente que viaja, sino de nosotros porque es un trastorno cada viaje, y poder garantizar una mayor velocidad de operación y seguridad operacional; esto es tanto para los usuarios, como para los trabajadores", señaló Marinucci a la prensa."Hoy la obra presenta un avance del 48 por ciento y quiero agradecer a todo el personal de Trenes, que pone todo su empeño para avanzar lo más rápido posible, pero también quiero agradecer la paciencia de los usuarios que ponen todo su entendimiento para comprender que esta obra era necesaria y sobrellevar las inconvenientes", concluyó.